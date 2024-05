Felicia Kingsley premiata autrice dell’anno ai TikTok Book Awards

Torino, 13 maggio – TikTok, Official Entertainment Partner del Salone del libro di Torino, ha annunciato i vincitori della prima edizione italiana dei TikTok Book Awards. Tra loro Felicia Kingsley, scrittrice italiana premiata come “Autrice dell’anno” grazie anche alla sua “capacità eccezionale di costruire e mantenere una relazione unica, autentica e spontanea con la sua community di TikTok”.

Il concorso prevedeva 7 categorie di competizione, suddivise in 4 shortlist (“Libro dell’anno”, “Romance dell’anno”, “Revival dell’anno”, “Adattamento a film o serie tv dell’anno”) direttamente sottoposte al voto degli utenti, e 3 longlist (“BookTok creator dell’anno”, “Casa editrice dell’anno”, “Autore/Autrice dell’anno”) valutate da una giuria composta da: Annalena Benini, Massimo Bray, Alessio Gianni e Gianluca Gazzoli. L’ultima parola è comunque spettata alla TikTok community, che ha avuto dall’11 al 29 aprile per votare sulla piattaforma.

“Ringrazio della fiducia tutte le persone che mi hanno ritenuta degna del titolo di autrice dell'anno – ha dichiarato Kingsley – aldilà dei miei romanzi, che sono la mia attività principale, da sempre cerco di portare sui social contenuti che non siano meramente autopromozionali, ma di condividere la mia esperienza nel mondo editoriale”. L’autrice, laureata in architettura prima di auto-pubblicare il suo primo romanzo (“Matrimonio di convenienza”, pubblicato nel 2016) si è soffermata sul fatto che “venendo da fuori” tutto ciò che sa sull’editoria lo sta imparando sul campo. Così Kingsley utilizza TikTok anche per dare “consigli per chi vorrebbe entrare a far parte di questo settore”, raccontando il suo percorso, condividendo le sue letture preferite. “Il premio non lo considero un traguardo ma un nuovo stimolo a fare di più e meglio per dare il mio contributo alla community” ha detto l’autrice. Felicia Kingsley, pseudonimo di Serena Artioli, ha 37 anni e vive a Modena, dove lavora ancora come architetto. Come spiega sul suo blog personale, grazie al successo di “Matrimonio di convenienza” è stata notata dalla casa editrice Newton Compton, con cui ha pubblicato tutti i romanzi successivi: tra questi “Una ragazza d’altri tempi” (2023) e “Lo spezzacuori” (2024). Su TikTok l’autrice ha più di 147 mila followers.

L’evento di premiazione a Lingotto, condotto da Gazzoli, ha portato oltre mille ospiti in sala per una diretta su TikTokLIVE seguita da altrettanti spettatori. Migliaia di utenti hanno partecipato al contest, votando in app i loro autori, creator, libri e case editrici preferiti nella community di BookTok. Tra i vincitori anche Holly Jackson con “Una brava ragazza è una ragazza morta” (Rizzoli) premiato come libro dell’anno; “Un’estate dopo l’altra” (Newton Compton Editori) di Carley Fortune come romance dell’anno; Tillie Cole nella categoria “revival” con “Dammi mille baci” (Always Publishing); la serie Netflix “Tutto chiede salvezza” come miglior adattamento dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli; Mondadori come casa editrice dell’anno, e infine Megi Bulla, aka La biblioteca di Daphne, “uno dei volti storici di BookTok in Italia” che ha vinto come BookTok creator.

È la seconda volta che TikTok partecipa al Salone del libro come Official Entertainment Partner, “confermando il suo crescente impatto nel sistema culturale italiano” con uno stand di accoglienza più grande e il contest dei TikTok Book Awards. “Grazie all'hashtag #BookTok, con i suoi oltre 30 milioni di post, TikTok e la sua community di creator si confermano un motore di innovazione dell’editoria – ha commentato Salvatore Di Mari, Head of Operations di TikTok Italia – La prima edizione dei TikTok Book Awards è dedicata infatti in primis a loro: questi premi trasformano le discussioni nate sulla nostra piattaforma in riconoscimenti concreti, affidando ai nostri utenti il diritto di decretare i vincitori. Un movimento circolare che parte e torna dal cuore pulsante di TikTok”.