Jake Bongiovi, chi è il fidanzato di Millie Bobby Brown

Roma, 11 aprile 2023 – “Ti ho amato per tre estati, ora è arrivato il momento di farlo per sempre”. Millie Bobby Brown convolerà a nozze con l’attore Jake Bongiovi, il figlio ventenne dell’indimenticabile sex simbol del rock Jon Bon Jovi. Figlio d’arte, Jake non ha ancora sfondato nel firmamento delle star: sta ancora facendo i primi passi nella recitazione e, mentre attende il ruolo destinato a cambiargli la vita, il fidanzato di Millie sta cercando di ricalcare le orme del famosissimo padre come cantante. Dopo aver recitato nel film Sweethearts al fianco di Kiernan Shipka e Nico Hiraga, Jacke si sta preparando al suo secondo ruolo da protagonista nel comedy Rockbottom. È la storia della band ‘hair metal’ (un sottogenere dell'heavy metal nato negli anni Ottanta negli States) CougarSnake, la cui carriera in ascesa è stata stroncata da dissidi interni al gruppo, come è successo nella trama della serie tv ‘Daisy Jones & The Six’. Jake Bongiovi reciterà in un ruolo di primo piano: sarà il cantante della band alle prese con la paura del palcoscenico.

Chi è Jake Bongiovi

Da figlio d’arte ad aspirante star. Jacob Hurley Bongiovi – questo il vero nome del futuro marito di Millie Bobbie Brown, la star della serie tv ‘Stranger Things’, dove ha recitato nel ruolo di Undici – è nato il 7 maggio del 2002. Due genitori famosi: il cantante 61enne John Francis Bongiovi Jr, in arte Jon Bon Jovi, e la moglie Dorothea Hurley, fidanzata storica del frontman dalla quale ha avuto quattro figli. Jake è il terzo figlio della coppia e fratello di Romeo Jon (2004), Jesse (1995) e Stephanie Rose (1993). Prima di diventare una coppia da copertina, i due attori si sono frequentati da amici. Come sia scattata la scintilla tra i due non si sa, il primo avvistamento insieme è stato nel giugno 2021 sulle strade di New York. L’imminente matrimonio è stato annunciato sui social, ma il sigillo ufficiale della loro relazione è arrivato a Londra, nel corso dei Bafta 2022, dove si sono presentati insieme sul red carpet. L’attore, che tra i primi ruoli è apparso anche in un episodio di ‘Sex And The City’, ha studiato in Alabama prima di iscriversi e laurearsi alla Syracuse University di New York. Il suo grande sogno è sempre stato quello di diventare un attore di successo, nonostante le doti musicali ereditate dal famoso padre. E come il Jon Bon Jovi, anche Jake è impegnato nel sociale.

L'impegno sociale

In casa, Jake ha respirato da sempre un’attenzione per l’impegno civico e politico. Durante le elezioni del 2004, il padre ha sostenuto la nomination di John Kerry e nel 2005 ha donato un milione di dollari ad Oprah Winfrey, conduttrice del talk-show negli Stati Uniti, per la sua fondazione di beneficenza Angel Network. È la più alta cifra che una celebrità abbia mai donato a Winfrey. Nel 2011 ha inaugurato un ristorante dove i meno abbienti possono pagare anche con lavori socialmente utili e, tramite la sua fondazione, ha costruito anche abitazioni per i più poveri. Nel 2012 ha donato 1 milione di dollari per la ricostruzione dopo che l'uragano Sandy ha colpito gli Stati Uniti.

Bello e intelligente. L’impegno per il sociale è una bussola importante anche per Jacke. Già ai tempi della scuola, nel 2018 è stato tra i leader di uno sciopero studentesco contro l’inerzia del governo americano nel controllo delle armi da fuoco.