Millie Bobby Brown si sposa: l’annuncio su Instagram

Los Angeles, 11 aprile 2023 - "Ti ho amato per tre estati, ora voglio che sia per sempre". Così l'attrice Millie Bobby Brown annuncia su Instagram l'intenzione di sposarsi con Jake Bongiovi, terzogenito del rocker Jon Bon Jovi. A corredo della frase – tratta dalla canzone 'Lover' di Taylor Swift – una foto in bianco e nero della coppia, in cui lei sfoggia all'anulare un anello di fidanzamento con un vistoso diamante.

L'annuncio è condiviso anche dal promesso sposo, che sul suo profilo social scrive "forever" ("per sempre") corredando il tutto con due immagini romantiche della coppia, scattate – sembra – nella stessa occasione. Ovviamente al momento non c'è una data fissate per le nozze, ma i fan hanno già riempito entrambi di commenti, felicitazioni e auguri.

Chi è il fidanzato

La diciannovenne star di 'Stranger Things' aveva presentato per la prima volta Jake ai suoi oltre 62 milioni di follower a giugno del 2021. Rispondendo a una delle domande più cercate sul web sul suo conto, la Eleven della serie tv aveva dichiarato: "Ci siamo incontrati su Instagram. E siamo stati amici per un po', e poi, cosa posso dire?'.

I due fanno coppia fissa da due anni e mezzo e sono stati immortalati più volte insieme sul red carpet. Anche Jake, che di anni ne ha venti, fa l'attore, oltre che il producer.