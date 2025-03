’InTake Care’. Uno studio sull’ipertensione. Come candidarsi

L’Istituto auxologico di Milano ha lanciato lo studio ’InTake Care’, un progetto finanziato dal Ministero della Salute. L’iniziativa mira a sviluppare nuove soluzioni per migliorare la gestione di condizioni croniche, come l’ipertensione arteriosa, attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative.

’InTake Care’ affronta la problematica dell’aderenza terapeutica, sviluppando una piattaforma informatica avanzata basata su un’applicazione mobile, progettata con il supporto del Politecnico di Milano, per fornire supporto personalizzato ai pazienti con ipertensione arteriosa. L’aderenza terapeutica indica quanto una persona segue le indicazioni del medico riguardo ai farmaci e alle cure prescritte, aspetto molto importante per chi soffre di ipertensione arteriosa, una condizione che, se non trattata correttamente, può causare seri problemi come ictus, infarto e insufficienza cardiaca.

I ricercatori mirano a dimostrare che un approccio personalizzato e tecnologicamente avanzato può fare la differenza nella gestione delle patologie croniche. L’unico requisito per candidarsi allo studio è possedere e utilizzare uno smartphone basato sul sistema Android. I pazienti affetti da ipertenzione arteriosa interessati a prendere parte allo studio per candidarsi possono contattare via email il team dell’Auxologico all’indirizzo email [email protected]