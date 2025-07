Eddie Murphy conferma Shrek 5 e uno spin-off su Ciuchino

L’orco più goffo e simpatico del grande schermo sta per tornare. Dopo anni di voci, Eddie Murphy ha finalmente confermato: Ciuchino tornerà sul grande schermo, non solo in Shrek 5, ma anche da protagonista in un film tutto suo. Il celebre attore e comico 64enne, che ha dato la voce al simpatico asinello fin dal primo capitolo della saga nel 2001, ha rivelato importanti aggiornamenti sui progetti in corso durante un’intervista concessa a ScreenRant, mentre promuoveva il suo nuovo film The Pickup. Ecco cosa ha detto.

Eddie Murpy tra Shrek 5 e lo spin-off su Ciuchino

“Stiamo ancora lavorando al doppiaggio. Siamo ancora in cabina, letteralmente, e stiamo ancora facendo Shrek,” ha dichiarato Murphy. “A settembre faremo un film su Ciuchino, ‘Donkey’, che uscirà tra tre anni, ma siamo già a due anni di lavoro su Shrek 5. Siamo ancora in cabina di doppiaggio e a settembre parte l’altro progetto”. La notizia che più ha fatto entusiasmare i fan riguarda proprio lo spin-off dedicato a Ciuchino. Sulla scia del successo de ‘Il Gatto con gli Stivali’, che ha avuto ben due film da protagonista, anche il logorroico e irresistibile Ciuchino avrà il suo momento di gloria. “Il film di Ciuchino sarà come quello del Gatto con gli Stivali. Avrà la sua storia, con sua moglie (la draghessa) e i loro figli, che sono metà draghi e metà asini. Hanno scritto una storia davvero divertente. Iniziamo a lavorarci da settembre,” ha aggiunto l’attore.

Shrek 5: data di uscita e novità

Come detto, Shrek 5 è attualmente in fase di produzione e la sua uscita nelle sale è fissata per il 23 dicembre 2026, giusto in tempo per le vacanze natalizie. I dettagli sulla trama sono ancora sotto stretto riserbo, ma è stato confermato che Zendaya si unirà al cast di doppiatori illustri, anche se non è ancora stato ufficialmente svelato quale personaggio interpreterà.

La saga di Shrek: un successo lungo più di due decenni

Lanciata nel 2001 dalla DreamWorks Animation, la saga di Shrek ha rivoluzionato il cinema d’animazione, grazie al suo stile ironico, alla sovversione delle fiabe classiche in modo politicamente scorretto e a personaggi che sono diventati iconici. La serie principale, iniziata nel 2001 con l’avventura del burbero orco verde che deve salvare la principessa Fiona, affiancato dal fastidioso ma fedele Ciuchino, è composta da quattro capitoli, l’ultimo dei quali è arrivato nel 2010 con ‘Shrek e vissero felici e contenti’. A questi si aggiungono gli spin-off dedicati al Gatto con gli Stivali, con ‘Il Gatto con gli Stivali’ (2011) e ‘Il Gatto con gli Stivali 2: L’Ultimo Desiderio’ (2022), che hanno ottenuto grande successo di critica e pubblico grazie anche alla voce di Antonio Banderas.

Un futuro ancora più grande per l'universo Shrek?

L’annuncio dello spin-off su Ciuchino apre le porte a un possibile “Shrek Universe” più ampio, sulla scia del successo di altri franchise animati. Il ritorno di Eddie Murphy e il coinvolgimento di nuovi talenti come Zendaya fanno ben sperare per una rinascita della saga che ha segnato un’epoca. In attesa del Natale 2026, i fan possono iniziare il conto alla rovescia: Shrek, Ciuchino e compagnia stanno per tornare.