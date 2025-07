Stelle cadenti tra il 30 e 31 luglio: come e dove puoi vederle

Nella quiete delle sere estive, quando l’afa lascia spazio all’aria più fresca, il cielo di luglio ci regala uno degli appuntamenti più suggestivi per chi ama osservare le stelle: la doppia pioggia meteorica di fine luglio. Protagonisti assoluti: le Alfa Capricornidi e i Delta Aquaridi meridionali. La notte tra il 30 e il 31 luglio 2025 sarà particolarmente favorevole all’osservazione meteorica, grazie alla contemporanea attività di questi due sciami. Scopriamo di più.

Occhi rivolti al cielo: quando osservare questa pioggia di stelle

Il 30 luglio 2025 entrambe le piogge meteoriche toccheranno il loro picco di attività. Una coincidenza che rende questa notte perfetta per un’osservazione serena e intensa. Da una parte, le Alfa Capricornidi, note per la loro lentezza e per le scie brillanti e persistenti; dall’altra, i Delta Aquaridi meridionali, più numerosi e costanti, visibili anche per diverse notti. Insieme, regalano una notte piena di sorprese. Conosciamo meglio questi du sciami.

Le Alfa Capricornidi: origine e caratteristiche

Lo sciame delle Alfa Capricornidi è attivo ogni anno tra circa il 15 luglio e il 15 agosto, con un massimo previsto attorno al 30 luglio. Si tratta di uno sciame meteorico minore, con una frequenza media di circa 5 meteore all’ora durante il picco. Poche, ma splendide verrebbe da dire. Già, perché queste meteore sono particolarmente lente e spesso molto luminose, con una buona probabilità di generare scie persistenti. Questo significa che osservarle non è difficile con un po’ di pazienza e, soprattutto, può rivelarsi un’esperienza davvero suggestiva. L’origine dello sciame è legata ai detriti lasciati dalla cometa periodica 169P/NEAT, scoperta nel 2002. L’interazione con l’atmosfera terrestre avviene con un’inclinazione che favorisce la visibilità prolungata delle singole meteore.

I Delta Aquaridi Meridionali: origine e caratteristiche

I Delta Aquaridi Meridionali, attivi dal 12 luglio al 23 agosto circa e anch’essi raggiungono un’attività massima proprio attorno al 30 luglio, sebbene non presentino un picco netto. L’attività dello sciame si mantiene costante per diversi giorni, con una frequenza media superiore a quella delle Alfa Capricornidi, e una distribuzione più ampia nel tempo.

Il suo nome deriva da due elementi principali della nomenclatura astronomica usata per gli sciami meteorici: ‘Delta’ e ‘Aquaridi’.

Il termine “Delta” si riferisce alla stella δ (delta) Aquarii, una delle stelle della costellazione dell’Acquario (Aquarius). Lo sciame meteorico sembra aver origine nei pressi di questa stella. ‘Aquaridi’ invece, indica la costellazione da cui sembrano provenire le meteore. In questo caso, Aquarius, ovvero l’Acquario. Invece, la dicitura ‘Meridionali’ o ‘del sud’ distingue lo sciame da un’altra corrente meteorica simile: i Delta Aquaridi Settentrionali. Entrambi hanno radianti nella stessa area celeste, ma in posizioni leggermente diverse rispetto all’equatore celeste.

Dove e come osservare al meglio

Per godersi lo spettacolo non serve un’attrezzatura particolare, solo un po’ di pazienza, occhi ben aperti e un pizzico di spirito d’avventura. L’importante è trovare un posto buio, lontano dalle luci artificiali. Dopo di che non resta che mettersi comodi e rivolgere lo sguardo verso sud-est. L’orario migliore? Tra mezzanotte e le prime luci dell’alba, quando il cielo sarà più scuro e i “radianti” saranno ben visibili. Chi si trova nell’emisfero australe è particolarmente fortunato: i Delta Aquaridi saranno visibili più in alto nel cielo. Ma anche in molte zone dell’emisfero nord, come il nostro Paese, lo spettacolo sarà tutto da gustare.