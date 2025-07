Kate e Meghan faranno pace? Cosa sta succedendo

Londra, 29 luglio 2025 – Mentre Re Carlo III e il principe Harry sembrano aver avviato un timido riavvicinamento con un incontro segreto tra i rispettivi collaboratori, ora gli occhi sono puntati sulle due figure femminili più discusse della Royal Family: Kate Middleton e Meghan Markle. Ecco le ultime indiscrezioni.

Verso una fragile pace nella famiglia reale inglese?

Secondo ‘Heat World’ che cita fonti vicine alla royal family, una riconciliazione tra padre e figlio potrebbe spingere anche le cognate ad allentare la tensione che le divide ormai da anni. Ma, a quanto pare, né la principessa del Galles né la duchessa di Sussex sarebbero disposte a fare il primo passo. “Kate vuole restarne fuori, ha già sopportato troppo”, rivela una fonte. “Meghan, invece, considera chiusa la questione e non ha alcun interesse a guardare indietro”.

Perché i rapporti tra Meghan e Kate sono tesi

I rapporti tra le due si sono incrinati definitivamente dopo il cosiddetto “Megxit” del 2020, quando Harry e Meghan si trasferirono negli Stati Uniti, abbandonando i doveri reali. Sebbene un tempo fossero considerate parte del quartetto d’oro della monarchia — “The Fab Four” — le tensioni erano già presenti da tempo. Nel 2021, Meghan raccontò a Oprah Winfrey che non fu lei a far piangere Kate prima del suo matrimonio, ma il contrario, a causa di un disaccordo sull’abito della piccola Charlotte. Kate non avrebbe mai chiarito pubblicamente l’accaduto, mentre Meghan sostiene di non essere mai stata difesa da palazzo. Le cose peggiorarono con l’autobiografia ‘Spare’ di Harry, in cui descriveva scontri verbali (e persino fisici) tra lui e il fratello William, e ulteriori frizioni tra Kate e Meghan, anche per commenti su ormoni post-partum e atteggiamenti giudicati “americani”.

Harry vuole ricucire i rapporti

Oggi, Kate teme che qualsiasi contatto con la cognata possa diventare oggetto di nuove rivelazioni pubbliche. “Ha bisogno di scuse sincere e testimoni presenti se dovesse esserci un confronto”, afferma la fonte. Meghan, dal canto suo, non avrebbe alcuna intenzione di tornare nel Regno Unito solo per ricucire il rapporto. Harry, invece, sembra deciso a sanare le ferite familiari. “Vorrei riconciliarmi. La vita è troppo preziosa”, ha dichiarato lo scorso maggio. Ma teme che un riavvicinamento con la sua famiglia possa compromettere il rapporto con la moglie, ancora convinta di essere stata trattata ingiustamente. Tra diffidenze reciproche e ferite ancora aperte, la pace tra le due duchesse appare lontana, ma non impossibile.