La reunion degli Oasis diventa un album live e un docufilm

Il ritorno degli Oasis nel 2025 non si limita ai concerti: tra tour sold out, live track già in circolazione, un album live programmato e un docufilm annunciato, il ritorno dei Gallagher si prospetta un evento multimediale globale. Ecco tutte le novità ufficiali e alcuni rumors che riguardano l’immediato futuro della reunion del gruppo di Manchester.

Tour mondiale e prime tracce live su YouTube

La reunion degli Oasis, con i fratelli Noel e Liam Gallagher sul palco insieme per la prima volta dopo il 2009, è stata ufficializzata nell’agosto 2024, a ridosso del trentesimo anniversario del loro album di debutto, Definitely Maybe. Il tour Live ’25 ha preso il via il 4 luglio da Cardiff, passando per Wembley, Manchester, diverse capitali mondiali e proseguendo fino a novembre a San Paolo, per un totale di 41 date tra Europa, Nord America, Asia, Australia e Sud America. Già durante la prima serata a Cardiff è stata diffusa sul canale Youtube della band una registrazione live di Slide Away, seguita da Cigarettes & Alcohol eseguita a Manchester davanti a oltre 340.000 fan.

Un album live in arrivo? Il web è già in fermento

Il successo di pubblico della reunion degli Oasis ha immediatamente acceso l’interesse per un possibile album live ufficiale. Secondo quanto riportato da Rockol, la pubblicazione sarebbe prevista tra novembre e dicembre 2025, in concomitanza con il periodo natalizio, tradizionalmente favorevole alle grandi uscite discografiche. L’album potrebbe raccogliere i momenti più iconici del tour Live ’25, includendo le versioni dal vivo di classici come Wonderwall, Live Forever, Supersonic e Don’t Look Back in Anger. Sui social, l’attesa è già febbrile: centinaia di post commentano le possibili tracklist, mentre alcuni utenti ipotizzano l’inclusione di versioni alternative e brani rimasti finora nel cassetto. Le numerose discussioni su Reddit e X mostrano quanto la fanbase degli Oasis resti attiva e partecipe, a riprova di un legame emotivo che resiste al tempo.

Il docufilm: cronaca, backstage e behind the scenes

In parallelo all’uscita dell’album live, è in fase di produzione anche Oasis Live ’25, un docufilm che promette di essere molto più di una semplice cronaca dei concerti. A firmarlo saranno Dylan Southern e Will Lovelace, già noti per i documentari su Blur (No Distance Left to Run) e LCD Soundsystem (Shut Up and Play the Hits). La produzione è affidata a Steven Knight, sceneggiatore di Peaky Blinders, un nome che accende già grandi aspettative tra i fan. Il film seguirà il tour globale della band ma offrirà anche uno sguardo intimo e inedito sui Gallagher, tra prove, backstage, momenti privati e riflessioni sul significato stesso di tornare insieme dopo anni di distanza.

Una legacy che durerà nel tempo

L’accoglienza di Live ’25 ha confermato che il mito Oasis non si è mai davvero spento. Le prevendite per le prime date sono andate esaurite in pochi minuti, generando code virtuali lunghissime, blocchi nei server e inevitabili polemiche tra i fan rimasti esclusi. Parallelamente, i grandi classici del gruppo sono rientrati nelle classifiche britanniche e internazionali, segno di un rinnovato interesse anche da parte delle nuove generazioni. Secondo le dichiarazioni del manager della band, non ci saranno nuovi brani scritti appositamente per il tour, né un ritorno in studio: il progetto vuole essere una grande celebrazione, non un nuovo inizio. Per molti fan, sarà l’ultima (?) vera occasione per vedere gli Oasis dal vivo e rivivere la magia di un’epoca musicale irripetibile.