Lilibet (in stile Charlotte) che corre verso il papà. La cartolina natalizia di Harry e Meghan riaccende i cuori inglesi

Roma, 17 dicembre 2024 – Ieri pomeriggio, il principe Harry e Meghan Markle hanno diffuso l’immagine della tradizionale cartolina natalizia attraverso la Archewell Foundation. L'immagine, che ritrae i figli Archie e Lilibet, ha attirato l'attenzione dei fan reali per un dettaglio particolare: i bambini sono visibili solo di spalle. La foto ritrae un momento familiare: la piccola Lilibet, di tre anni, corre verso Harry, mentre Archie, cinque anni, si avvicina a Meghan per un abbraccio. Ancora una volta, la coppia ha scelto di non mostrare i volti dei bambini, ribadendo il loro desiderio di mantenere la privacy dei figli.

La cartolina natalizia di Harry e Meghan

Il vestitino di Lilibet e il confronto con Charlotte

Un dettaglio non è sfuggito ai fan: l'abito di Lilibet, celeste a pois con calzini bianchi, ha ricordato lo stile della cugina, la principessa Charlotte figlia di William e Kate. La somiglianza ha richiamato alla mente look già indossati da Charlotte in passato, come nel 2018, durante la visita al fratellino Louis, e più recentemente a eventi ufficiali. Sui social media, i commenti non si sono fatti attendere. Molti utenti hanno sottolineato la somiglianza nello stile tra le due cugine, mentre altri hanno evidenziato il dettaglio dei capelli rossi dei bambini, ereditati dal principe Harry. La scelta dei Sussex è stata in generale apprezzata dal popolo del web per il tono familiare e discreto della cartolina.

The Sussexes share highlights of their year on the 2024 Archewell holiday card: pic.twitter.com/8GBeNwM2Eb — Omid Scobie (@scobie) December 16, 2024

Che cosa sono le cartoline di Natale della Royal Family?

Nella tradizione reale britannica le cartoline di Natale sono immagini condivise dalla famiglia reale durante il periodo delle feste. Si tratta di fotografie che assumono un significato particolare perché rappresentano un momento che i membri della famiglia reale scelgono di condividere con il mondo, in un contesto intimo e familiare o ufficiale. Le prime cartoline reali di Natale hanno origine all’inizio del Novecento, quando la famiglia reale britannica inizia a diffondere immagini ufficiali in occasione delle festività natalizie. Negli anni Venti e Trenta, durante il regno di Re Giorgio V, inviare gli auguri natalizi diventa una pratica diffusa. Anno dopo anno la tradizione si consolida. Durante il regno di Regina Elisabetta II, le cartoline natalizie si trasformano in un appuntamento annuale molto atteso e commentato. Fra le immagini scelte dalla regina e dal principe Filippo appaiono i momenti più significativi dell'anno o le immagini in grado di mostrare un lato più intimo della vita reale. Un’usanza che continua ancora oggi.

Harry e Meghan lontani dalla famiglia reale

Anche quest'anno, Harry e Meghan trascorreranno il Natale negli Stati Uniti, lontani dalle celebrazioni tradizionali dei Windsor a Sandringham. In un'intervista, Meghan ha raccontato che le festività a Montecito sono semplici e intime, dedicate a giochi e piccole tradizioni. L’immagine scelta da Harry e Meghan per la cartolina di Natale 2024 è il simbolo dell’estrema discrezione che la coppia ha scelto per sé e per la famiglia. Una scelta che, tuttavia, non manca di polemiche. Infatti è di questi giorni la notizia delle critiche del vicinato alla duchessa di Sussex, accusata di non partecipare alla vita della comunità di Montecito.