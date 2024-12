Meghan Markle e le critiche dei vicini di casa a Montecito

Roma, 17 dicembre 2024 – Meghan Markle torna al centro dell'attenzione mediatica, questa volta per le osservazioni critiche dei suoi vicini di casa a Montecito, in California. Secondo indiscrezioni raccolte da alcune testate britanniche e statunitensi, la duchessa di Sussex sarebbe accusata di non partecipare alla vita comunitaria della lussuosa città in cui risiede dal 2020 con il principe Harry e i figli Archie (5 anni) e Lilibet Diana (3 anni).

Meghan Markle troppo distante dai vicini

Le critiche riguarderebbero l'apparente distanza mantenuta dalla coppia nei confronti degli abitanti della zona. La comunità in cui la coppia risiede, infatti, è nota per lo spirito di gruppo che la anima e per un forte coinvolgimento da parte di tutti gli abitanti nelle attività locali. A Montecito, piccolo paradiso residenziale che ospita celebrità come Oprah Winfrey ed Ellen DeGeneres, i vicini avrebbero sottolineato una certa "freddezza" nei comportamenti di Meghan Markle, lamentando la mancanza di interazioni personali. Questo tipo di osservazioni non è nuovo per la duchessa. Già in passato, la Markle era stata oggetto di polemiche simili, legate alla percezione di distacco nei confronti della comunità locale, anche durante la permanenza nel Regno Unito.

I problemi di immagine di Meghan Markle

Il tenore delle critiche a Meghan (e per osmosi al consorte) si somma ai continui dibattiti sul ruolo della coppia all'interno della famiglia reale e alle scelte che li hanno portati a trasferirsi negli Stati Uniti. Se da un lato i sostenitori della duchessa minimizzano queste accuse come parte di una costante narrazione negativa nei suoi confronti, dall'altro gli esperti di comunicazione evidenziano come tali episodi possano contribuire ad alimentare un'immagine pubblica polarizzante. Per Meghan Markle, queste critiche rappresentano un'ennesima sfida nella gestione della sua immagine, da tempo sotto la lente d'ingrandimento dei media internazionali. L'impressione di un certo isolamento potrebbe, infatti, influenzare ulteriormente la percezione dell'ex attrice americana, soprattutto in un contesto come quello di Montecito, dove la discrezione si accompagna spesso a un senso di condivisione locale.