Meghan Markle senza Harry a una serata benefica, l’abito “rosso vendetta” scatena il gossip: aria di crisi?

Roma, 7 ottobre 2024 – Bellissima e sorridente in un abito rosso fuoco con profonda scollatura e spacco sul davanti, Meghan Markle ha partecipato senza il marito Harry a una serata di beneficenza per il Los Angeles Children Hospital. Ad accompagnarla e sfilare con lei, mano nella mano sul red carpet, c’era la migliore amica Kelly McKee Zajfen, 44 anni, ex modella, che ha conosciuto tramite il suo primo marito, Trevor Engelson. È bastata l’assenza del duca di Sussex, assieme al nuovo look di Meghan, a scatenare le voci su una possibile aria di crisi nella coppia. Secondo l’analisi di un esperto reale riportata dal Sunday Express: “Anche se appariva tutta sorridente, la duchessa sembrava ‘persa’ senza il principe Harry”.

Il nuovo look

L'abito rosso riciclato di Carolina Herrera non è passato inosservato. La duchessa di Sussex, infatti, lo aveva già portato nel 2021, nella versione originale e meno osé, con lungo strascico (tagliato per far posto al nuovo look). Una mise che ha richiamato alla memoria dei più attenti osservatori l’abito indossato da Diana dopo la separazione da re Carlo: anche quello con profonda scollatura e fasciato sui fianchi. Ma non è tutto. Per l'occasione Meghan ha indossato pochi gioielli e, invece del solito chignon, ha lasciato i capelli sciolti sulle spalle con piccole onde e un effetto bagnato molto naturale. Minimal anche il make-up, effetto acqua e sapone. Tanto che pure i tabloid inglesi, generalmente impietosi nei suoi confronti hanno parlato di una mise “mozzafiato".

L’assenza del principe Harry

Il principe Harry, secondo i bene informati, è ancora in tour in Africa, per questo non era presente alla serata benefica al fianco della moglie. E d'altronde sembra che Meghan, che pure si fa vedere raramente da sola agli eventi mondani, non abbia voluto rinunciare all'impegno preso da tempo a favore dell'ospedale pediatrico. Anche se a Meghan non piacciono le uscite pubbliche senza il marito, ultimamente la coppia non appare quasi più insieme in pubblico.

Aria di crisi tra i duchi di Sussex?

Di fatto i duchi di Sussex non si vedono insieme da agosto. Il principe Harry ha preso una serie di impegni che lo hanno tenuto lontano da casa per due settimane, prima a New York e Londra, poi in Africa. Secondo alcuni osservatori Harry starebbe cercando di ritagliarsi un ruolo da filantropo sulla scena internazionale, mentre Meghan si starebbe dedicando al suo brand di lifestyle American Riviera Orchard, che finora non è decollato. Le loro strade professionali, forse solo quelle, sarebbero al momento distanti e divergenti.