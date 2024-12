Il principe Andrea esiliato dal Natale dei Windsor. Pesa la spy story cinese

Roma, 17 dicembre 2024 - Il tradizionale incontro natalizio della famiglia reale britannica, che si tiene ogni anno a Sandrigham, vedrà un’importante assenza: il principe Andrea, duca di York, non parteciperà. Il motivo? Le polemiche riguardanti i suoi legami con Yang Tengbo, una presunta spia cinese che si sarebbe insinuata nelle sale del potere del Regno Unito.

Il principe si sarebbe dovuto unire ad altri 44 membri della Royal Family nella tenuta privata di suo fratello, re Carlo, a Norfolk. Ma la scorsa settimana un’udienza dell’Alta Corte ha rivelato che la presunta spia cinese Yang Tengbo – a cui è stato vietato l’ingresso nel Regno Unito per questioni di sicurezza – sarebbe stato un confidente “stretto” del duca di York.

Negli ultimi 20 anni, Yang ha vissuto tra il Regno Unito e la Cina, partecipando a numerosi eventi presso le residenze della famiglia reale, come alla festa di compleanno del principe Andrea. Inoltre, la presunta spia gestiva per Andrea alcuni progetti all’estero: secondo i documenti del tribunale, gli era stata data l'autorità di agire per conto del reale negli affari cinesi, in particolare in un'iniziativa finanziaria internazionale con potenziali partner e investitori in Cina.

Ma l’uomo non aveva contatti solamente con il duca di York: è stato anche fotografato con due ex primi ministri conservatori, Theresa May e David Cameron. Inoltre, Yang ha incontrato diversi uomini politici, tra cui l'ex vice primo ministro John Prescott. In una dichiarazione, Yang ha negato di essere coinvolto in attività di spionaggio e ha affermato di non aver “fatto nulla di sbagliato o illegale”. “Le preoccupazioni sollevate dal Ministero degli Interni nei miei confronti sono infondate”, ha affermato.

A seguito del clamore scatenato dalle rivelazioni sul rapporto tra i due uomini, l’ufficio del principe ha rilasciato una dichiarazione, in cui Andrea asseriva di aver interrotto ogni contatto con Yang. Inoltre, ha spiegato di averlo incontrato attraverso “canali ufficiali” e che con lui “non si era mai parlato di nulla di delicato”.

Nonostante questo, Andrea e la moglie Sarah, duchessa di York, salteranno l'appuntamento di Natale a Sandringham. Si dice che i due si stiano preparando a trascorrere la giornata insieme a Royal Lodge, la casa che condividono a Windsor Great Park, nel Berkshire. Non si sa ancora se, perlomeno, il terzogenito di Elisabetta II parteciperà al tradizionale pranzo pre-natalizio di Carlo per la famiglia allargata a Buckingham Palace.