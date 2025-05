‘La lunga marcia’ di Stephen King diventa un film

Roma, 8 maggio 2025 – La sua penna ha già ispirato decine tra film e serie tv. Ma presto Stephen King tornerà al cinema con il suo romanzo d’esordio: ‘La lunga marcia’. Infatti, è appena uscito il trailer di ‘The Long Walk’ che offre ai fan del maestro dell’horror un primo assaggio dell’adattamento di uno dei suoi romanzi cult. Scopriamo di più.

Uno dei capolavori del giovane King (che lo firmò con uno pseudonimo)

Diretto da Francis Lawrence su una sceneggiatura di JT Mollner, il film (prodotto da Lionsgate) ripercorre le tracce di una delle opere più inquietanti e psicologicamente intense dello scrittore americano. Nel cast ci sono Cooper Hoffman, David Jonsson e Garrett Wareing. Una riflessione distopica sulla società, la resistenza umana e il valore della vita. Scritto nel 1966 quando King non aveva ancora vent’anni e pubblicato nel 1979 sotto lo pseudonimo Richard Bachman, questo thriller è diventato una pietra miliare che ha conquistato milioni di lettori. Nonostante sia stato scritto negli anni ’60 sembra incredibilmente attuale. La sua critica al potere, ai media-spettacolo e alla disumanizzazione dei giovani ha una forza moderna, quasi profetica.

La trama

La storia è ambientata in un’America alternativa governata da un regime totalitario dove, ogni anno, viene organizzata “La lunga marcia”: una gara brutale in cui 100 ragazzi adolescenti devono camminare senza mai fermarsi, mantenendo una velocità minima di 4 miglia orarie. Se rallentano, si siedono o si fermano per troppo tempo, ricevono un avvertimento. Al terzo avvertimento, vengono giustiziati sul posto. Il protagonista è Ray Garraty, un ragazzo del Maine, che partecipa alla marcia insieme ad altri coetanei, tutti spinti da motivazioni diverse come la gloria, il denaro, la fuga, la disperazione. Il premio? Qualsiasi cosa desideri per il resto della vita. Ma il prezzo è molto salato perché solo uno può vincere. Gli altri, invece, muoiono tutti.

Quando uscirà il film

il film è atteso nelle sale il 12 settembre 2025 e, ovviamente, quando si parla di Stephen King le aspettative sono sempre molto alte. La sfida più grande che può determinare il successo di questo adattamento cinematografico sta nella capacità di ricreare sullo schermo la stessa tensione psicologica e l’angoscia quasi claustrofobica che permeano il romanzo.