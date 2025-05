Liam Payne, tutta l’eredità (28 milioni di euro) andrà al figlio di otto anni

Londra, 8 maggio 2025 – Un patrimonio stimato in oltre 24 milioni di sterline (circa 28 milioni di euro), ma nessun testamento. D'altronde la morte ha raggiunto Liam Payne in maniera del tutto inaspettata lo scorso ottobre, quando il 31enne cantante è precipitato dal balcone di un hotel di Buenos Aires in Argentina.

Dai documenti ufficiali, di cui ha dato notizia la Bbc, risulta che l'ex membro degli One Direction non ha lasciato alcuna indicazione circa la sua eredità. Quindi, secondo la normativa vigente nel Regno Unito, in assenza di testamento e di un coniuge o partner civile, gli eredi diretti sono i figli. Payne non si è mai sposato, ma ha avuto un figlio: Bear, oggi di 8 anni, nato in seguito alla relazione con la cantante Cheryl, sua compagna dal 2016 al 2018. E proprio quest'ultima e l'avvocato Richard Bray, esperto in diritto musicale, sono stati nominati amministratori dell'eredità dello sfortunato cantante. Il loro potere decisionale però sarà limitato al fine di "preservare il patrimonio", quindi potranno gestirlo ma non distribuirlo.

Liam Payne con la collega Cheryl all'epoca della loro relazione

Secondo i documenti di successione, il valore complessivo lordo dell'eredità di Payne era di circa 28,6 milioni di sterline, sceso poi a 24,3 milioni dopo il pagamento di debiti e spese.

Il decesso di Payne ha profondamente scosso il mondo della musica e i fan degli One Direction, una delle boy band di maggior successo degli anni 2010. Nello scorso febbraio, un tribunale argentino ha archiviato le accuse di negligenza penale nei confronti di tre delle cinque persone inizialmente coinvolte nell'inchiesta sulla sua morte.