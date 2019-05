Roma, 13 maggio 2019 – Al Grande Fratello 2019 “ne vedrete delle belle”. Parola di Cristiano Malgioglio, l’opinionista del reality di Canale 5 che via social pubblica una foto di Francesca De André con tanto di scritta “no comment”. Stasera, alle 21,20, la sesta puntata del programma condotto da Barbara D’Urso si preannuncia scoppiettante. E sicuramente al centro delle dinamiche ci sarà la nipote del grande Faber. La gieffina è finita nel vortice del gossip per il presunto tradimento da parte del suo fidanzato Giorgio Tambellini. Il ragazzo è stato paparazzato con una esplosiva bionda di nome Rosy Zamboni che, ospite a ‘Domenica Live’ ha assicurato di non aver trascorso la notte con il fidanzato della De André ma averci preso solo un caffè insieme ad altre persone. Nonostante la smentita, il gossip resta alto visto che ci sarebbero anche delle foto che ritraggono i due ‘amanti’ insieme in discoteca. Tambellini stasera avrà un confronto con la De Andrè: riuscirà a fugare tutti i dubbi della gieffina che nel frattempo si è avvicinata pericolosamente al palestrato Gennaro Lillio? Ma per la De André ci sarà da affrontare un’altra delicata questione: la lite con Mila Suarez durante la quale sono volate parole forti. La De André avrebbe dato della “scimmia” alla coinquilina facendo andare in escandescenza il web dove in tanti chiedono l’eliminazione della De André.

Tra Kikò Nalli e Gianmarco Onestini c'è aria di crisi visto lo scontro avvenuto proprio nelle ultime ore: il fratellino di Luca non apprezza le battutine dell'airstyle e così si è inalberato. Per Serena Palombelli, dopo le lettere della madre biologica e del fratello mai conosciuto, ci sarà una bella sorpresa.

Riflettori puntati anche sulle coppie della Casa: Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno avuto un duro confronto e pare che i due abbiano messo “le distanze di sicurezza”. Chiarimenti anche tra Erica Piamonte e Gaetano Arena: inizialmente tra i due sembrava essere sbocciato un forte interesse ma successivamente la passione è scemata. La distanza l’ha messa il gieffino lasciando del malessere nel cuore della frizzante toscana. Arena, poi, sta soffrendo particolarmente la reclusione forzata tanto da ammettere di voler lasciare il programma. Sarà così? Sicuramente ad abbandonare la Casa una ragazza: Mila Suarez, Erica Piamonte e Martina Nasoni sono al televoto e stasera una delle tre uscirà dal reality.