"Farwest: Salvo Sottile torna su Raitre con un programma di inchieste"

Come titolo si è scelta "una parola entrata nell’immaginario collettivo, che fa pensare alle terre di confine": così Salvo Sottile descrive il suo ritorno su Raitre con Farwest, in onda ogni lunedì in prima serata (da dopo domani). Una collocazione impegnativa per un programma di inchieste al debutto, nello spazio occupato fino alla scorsa stagione da Report (ora in onda la domenica):