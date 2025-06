Natasha Stefanenko: "La mia città era fantasma. In Italia la svolta con Frizzi"

Il matrimonio in chiesa, un libro fresco di stampa dedicato alle Marche (la regione dove vive), un film d’autore in uscita dal titolo A se stesso, regia di Ekaterina Khudenkikh. Sono le ultimissime su Natasha Stefanenko: ingegnere metallurgico, modella ’per caso’, conduttrice e attrice. L’incontro sull’Intercity Civitanova Marche-Milano. Un metro e 85, jeans e giubbino, 56 anni "senza trucco e senza inganno", bella come mamma l’ha fatta.

Matrimonio, libro, film. Cominciamo dall’inizio, partendo dalla Russia Sovietica. "Sono cresciuta a Sverdlovsk-45, vicino a Sverdlovsk (oggi Ekaterinburg) negli Urali. La mia era una città senza nome, non esisteva nelle cartine geografiche. La famiglia: mio padre Boris, ingegnere nucleare, mia madre Svetlana, insegnante e mia sorella Elena. Lì si lavorava alla costruzione di un arsenale nucleare sovietico".

Per questo tanta segretezza e protezione. "Era una città circondata dalle barriere di filo spinato, i cani lupo ogni 100 metri e gli allarmi pronti a scattare".

Un’adolescenza circondata dal filo spinato. "Io ero residente, avevo il pass per entrare e uscire. Nella città senza nome c’erano scuole, piscine, un ospedale, cibo a volontà. A Sverdlovsk-45 ci sono stata fino ai 17 anni".

Poi ha fatto la valigia. "Sono andata a Mosca a studiare. Ho seguito mia sorella Elena, 4 anni piu di me, il mio idolo".

Da studentessa a modella. "Era il 1990, arriva il primo Mc Donald’s a Mosca, un avvenimento rivoluzionario. File giorno e notte. Dietro di me in coda c’era un truccatore: ’Domani c’è un concorso di bellezza, arriverà a Mosca John Casablancas dell’agenzia Elite in persona, vieni?’".

E lei cos’ha fatto? "Non mi fidavo. Per me era una cosa futile. Nessuno nella mia città mi aveva mai detto che ero bella. Anzi, mi vedevo diversa, altissima, albina. Mi chiamavano giraffona".

Quindi niente da fare... "Il giorno dopo l’incontro vado dal prof per la tesi e lui mi dice ’questo è da rifare, quest’altro pure’. Esco, capisco che devo rilassarmi e ripenso a quell’invito. Arrivata sul posto vedo le ragazze sfilare davanti a Casablancas: erano in 800. Per me era solo un gioco. E invece vinsi il concorso ’The Look of the Year’".

Poi ne ha combinata un’altra delle sue. "Dovevo fare la finale a New York e non sono andata perché dovevo finire la tesi. E il mio treno passò".

E la portò invece in Italia. "Nel ’91-’92 era difficile stare in Russia. C’era crisi, tutti soffrivamo: decisi di richiamare l’agenzia di modelle".

L’impatto con l’Italia e Milano. "Di Milano subito mi impressionò il supemercato per la quantità e la varietà di prodotti. Ero venuta via dalla Russia, nei negozi non c’era piu niente. E quando mi ritrovai a fare la spesa prendevo di tutto: cinque yogurt anziché uno, tre detersivi...".

L’incontro con Luca (Sabbioni, ndr). "Era l’8 luglio ’93 a una sfilata. Avevo 24 anni, lui 28. Ci siamo sposati il 23 dicembre 1995 in Comune: quest’anno festeggiamo 30 anni di matrimonio. E ci piacerebbe sposarci in chiesa, sempre il 23, a Pititinga, in Brasile, un villaggio di pescatori che adoriamo".

Dalla moda alla tv. "Una sera ero a cena al ristorante. Si avvicina un signore e mi dice: ’Vorrei lavorare con la tua immagine’. Io d’impulso dico no, ero diffidente. Era Beppe Recchia, il regista tv. Lui si rivolse alla mia agenzia chiedendo un colloquio per Canale 5. A quel punto mi sentii protetta e andai".

Il primo contratto tv... "Mi prese Gerry Scotti per la ’Grande Sfida’. Era il ’92. Non parlavo una parola d’italiano, lui mi faceva domande e io dovevo rispondere ’Da’, che in russo vuol dire sì. Il pubblico rideva, io no. E mi misi a studiare seriamente l’italiano".

L’incontro con Fabrizio Frizzi? "La svolta nel ’97, con Luca eravamo nelle Marche e squilla il telefono di casa. Risponde mia suocera Tania: ’Chi è? Frizzi?’ Non ci crede e riattacca. Meno male che richiamò. E con lui feci su Rai Uno ’Per tutta la vita’. Io esisto come personaggio grazie a lui".

Da lì in poi la popolarità. "Ho fatto diverse trasmissioni tv: da ’Convenscion’ a ’Target’, dal ’Festivalbar’ alle ’Iene’ a ’Zelig’. Al cinema ho lavorato con Barbareschi, Benvenuti, Brizzi e Vanzina".

E ha partecipato a una delle ultime edizioni di ’Pechino Express’. "Ho detto no a un sacco di reality, ma ’Pechino’ me l’hanno proposto con mia figlia Sasha. Partecipare unite alle sfide ha dato tanto al nostro rapporto".

L’amore per le Marche. "Abbiamo cresciuto Sasha a Sant’Elpidio a Mare dove c’è la casa di famiglia. È una regione bellissima ma sottovalutata e ho scritto il libro - uscito da pochi giorni - ’Dalle Marche con amore’ (Cairo) anche per questo".

E come non essere d’accordo...