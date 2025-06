Immagini e parole, il SalinaDocFest premia Elio Germano

Il Premio Salina Doc Festival - Fondazione Messina per la Cultura 2025 è stato conferito a Elio Germano, per la sua performance nei panni di Enrico Berlinguer nel film Berlinguer - La grande ambizione di Andrea Segre, ruolo che gli è valso anche il David di Donatello come miglior attore protagonista. La cerimonia a Messina – anteprima del Festival (15-20 luglio) – è stata seguita da un incontro pubblico sul tema di questa edizione: “La responsabilità morale delle parole“. "Berlinguer parlava poco – ha detto Germano – ma faceva lunghi silenzi, componendo il suo pensiero con quello degli altri, senza mai alterare il tono: che fosse in un comizio o a casa, la sua voce era sempre la stessa. E poi faceva domande. Era un uomo che voleva capire".