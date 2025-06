Un nuovo Bridget Jones? Renée Zellweger spera in un sequel

Roma, 9 giugno 2025 – Renée Zellweger non ha ancora detto addio a Bridget Jones. Nonostante ‘Bridget Jones: un amore di ragazzo’ fosse inizialmente pensato come capitolo conclusivo della celebre saga, l’attrice premio Oscar ha dichiarato di sperare in un futuro ancora aperto per la goffa e irresistibile eroina britannica.

Renée Zellweger spera in Helen Fielding

Intervistata da The Hollywood Reporter, l’attrice 56enne, ha raccontato: “Pensavo che questo fosse l’ultimo film, ma incrocio le dita che Helen voglia ancora condividere le sue esperienze attraverso Bridget”. L’autrice dei romanzi, Helen Fielding, ha sempre tratto ispirazione dalla propria vita per raccontare la quotidianità di Bridget, tra amori disastrosi, amicizie sincere e sogni professionali. E secondo il regista Michael Morris, ci sarebbe ancora spazio per nuovi capitoli, considerando anche che i figli di Fielding stanno andando all’università: “Helen ha ancora tante cose da raccontare. E poi ora ci sono nuovi talenti nel cast come Chiwetel Ejiofor e Leo Woodall. Speriamo davvero ci siano altri capitoli”.

“Non voglio che finisca. Amo Mark e Bridget!”

In ‘Un amore di ragazzo’ (titolo originale: ‘Mad about the boy’) Bridget è una madre single e vedova, alle prese con il dolore per la perdita del marito Mark Darcy, interpretato da Colin Firth. In una scena particolarmente toccante, i due personaggi si confrontano attraverso una visione, un momento che Zellweger ha definito estremamente emotivo anche nella realtà: “Era impossibile non piangere. Mi sono resa conto che il viaggio condiviso con Colin, raccontando questa storia d’amore, stava finendo. Ho pensato: Non voglio che finisca. Amo Mark e Bridget!’”. Anche se il film uscito nelle sale quest’anno chiude un ciclo importante, sia Zellweger che Morris lasciano aperta la porta a un possibile futuro per Bridget. Per i fan, la speranza è che la trentenne più amata degli anni Duemila, ora alle prese con le sfide della maturità, possa tornare ancora una volta sul grande schermo.