Elton John cerca l'approvazione del padre

Elton John ha venduto più di 300 milioni di dischi in tutto il mondo ed è diventato una delle pop star più famose di sempre, ma nessuna di queste imprese ha convinto suo padre a complimentarsi con lui. Stanley Dwight (il vero nome di Elton John è Reginald Kenneth Dwight) era un tenente dell'aeronautica britannica e non ha mai assistito a un concerto del figlio né ha mai mostrato un pizzico d'orgoglio per i suoi successi. La relazione fra i due è rimasta tesa fino alla sua morte, avvenuta nel 1991, e non c'è mai stata una riconciliazione.In occasione dell'uscita della sua nuova autobiografia, intitolata 'Me', Elton John ammette di avere passato l'intera carriera "cercando di mostrare a mio padre di quale pasta ero fatto. Per quanto strano possa suonare, cercavo solo la sua approvazione e ancora la sto cercando, nonostante sia morto da quasi trent'anni".Questa osservazione non è accompagnata da risentimento. Il cantante ritiene infatti che suo padre fosse "un prodotto del suo tempo", che fosse "emotivamente rachitico", rigido e intrappolato in un matrimonio infelice. Papà Stanley e mamma Sheila Eileen erano infatti "come l'acqua e l'olio, non avrebbero mai dovuto sposarsi. Invecchiando mi è stato sempre più evidente cosa hanno passato e cosa hanno tentato di fare per il mio bene, a spese della loro stessa felicità" (a titolo di cronaca: i genitori alla fine divorziarono quando Elton aveva quattordici anni).Parlando ancora del padre, aggiunge: "Non è mai venuto a uno dei miei spettacoli e non mi ha mai scritto una lettera per dirmi 'Ben fatto', ma onestamente non credo che sapesse come farlo".Leggi anche: