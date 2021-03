Roma, 26 marzo 2021 - Elisa Isoardi incanta l'Inghilterra, pioggia di elogi sul 'Sun'. La conduttrice tv e attualmente naufraga dell'Isola dei Famosi 2021 - il reality di Canale 5 - conquista il quotidiano britannico, il quale la descrive bella, sexy e incantevole nell'articolo che la consacra nuova icona del popolo inglese. "Elisa Isoardi incanta in costume da bagno a righe al fianco di Paul Gascoigne nella versione italiana di ‘I’m A Celebrity'", titola il 'The Sun'. Il tabloid pubblica una suo foto in costume intero a strisce bianche e dorate e la definisce “splendida in bikini”. A colpire è anche il selfie che la presentatrice si è fatta prima di partire per l’Honduras che sta ricevendo plausi da tutti, compreso il corteggiamento del Visconte Ferdinando Guglielmotti che però ha deciso di porre fine alla sua esperienza nel reality.

"Non credo che la mia partecipazione al reality possa essere vista come un momento non facile della mia carriera", aveva raccontato l'ex conduttrice de 'La prova del cuoco' prima di partire per l'isola. E aveva aggiunto: "La chiave è trasformare una opportunità di lavoro in un'opportunità di vita. Era già successo con 'Ballando', dove avevo fatto conoscere qualcosa in più di me e sono certa succederà ora con l’Isola. Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria. In Rai sono stati diciotto anni bellissimi, sono stata molto bene e per me è stato come fare l’Università. Ora ho bisogno di continuare a far battere il cuore per questo mestiere".

Il popolo d'Oltremanica, insomma, segue con attenzione le vicissitudini del programma di Ilary Blasi: gli inglesi, però, preferiscono l'ex fidanzata di Salvini rispetto al 'Gazza', l'ex allenatore e calciatore Paul Gascoigne. D'altronde la concorrente, fin da subito, si è dimostrata una vera donna 'alpha' del gruppo, dimostrando di essere non solo bella ma anche astuta e determinata, mentre l'ex giocatore della Lazio fa sorridere per il suo stentato italiano e al momento è anche reduce di un infortunio alla spalla capitato durante la prova ricompensa della quarta puntata (in onda giovedì 25 marzo e vista da 3,37 milioni di telespettatori).