Come essere eleganti anche in estate, consigli di stile per lui e per lei

Vestirsi con classe ed eleganza durante l'estate, anche quando la colonnina di mercurio si impenna e le temperature sfiorano i 40 gradi, non è un sfida impossibile. Quel che conta è fare le scelte giuste per quel che riguarda l’abbigliamento e gli accessori, sia nel caso della moda femminile, sia per quanto riguarda quella maschile.

I tessuti

Un’indicazione generale, innanzitutto, riguarda i materiali da preferire, optando per quelli più freschi, leggeri e traspiranti che possano mantenere il corpo fresco. Sono indicati soprattutto i tessuti naturali come il cotone, il lino, la seta, lo chiffon – a seconda delle circostanze e del grado di eleganza richiesto – mentre sarebbe meglio evitare quelli sintetici che trattengono il calore e il sudore.

Abiti femminili

Gli abiti midi, lunghi ed extra-large, dai tagli fluidi e versatili, che si adattino alla propria figura – magari completati con una cintura in vita – sono una buona scelta per una donna che vuole essere in ordine ed elegante anche al lavoro nei mesi caldi. Outfit del genere possono essere rifiniti con una giacca o un bolerino leggeri o un blazer senza fodera. Per il tempo libero e in vacanza, invece, via libera a caftani, chemisier e vestiti scamiciati, ampi e ariosi.

Altri capi

Le camicie leggere a manica corta, in cotone o in lino, con taglio classico, sono perfette per questa stagione. Possono essere abbinate a pantaloni cropped o gonne a matita o a trapezio coordinate, in base ai propri gusti personali e alle proprie esigenze. Se sotto la giacca si mette un top o una blusa, questi capi possono essere accostati a pantaloni palazzo o gonne lunghe plissettate.

Scarpe da donna estive

Le calzature sono un elemento importante per caratterizzare un look di classe. Per il giorno possono essere indossate ballerine leggere o sabot, mentre dopo il tramonto e nelle occasioni più formali si possono mettere anche sandali-gioiello con tacco alto o zeppe.

Gli accessori

I dettagli, come sempre, possono fare la differenza. Scegliete occhiali da sole di qualità che si adattino al vostro viso e aggiungano un tocco di glamour al vostro outfit. Ma anche una borsa elegante e un foulard di seta possono dare una nota chic in più.

Per lui

Se l'ambiente professionale lo permette, si possono indossare camicie a maniche corte, in colori neutri o in tessuti con stampe discrete come righe sottili. In abbinamento si possono indossare pantaloni leggeri come chinos o pantaloni lunghi in cotone, beige, verde oliva o blu navy, con ai piedi un paio di mocassini o slip-on. Meglio evitare i jeans o i pantaloni troppo aderenti che possono risultare scomodi durante il caldo: un consiglio, questo, che vale ovviamente anche per la moda femminile.

In vacanza

Se invece si è già in ferie, con una camicia maschile leggera, magari di lino, o con una hawaiana possono essere indossati pantaloncini comunque eleganti e scarpe casual come espadrillas o sneakers. I colori chiari e neutri, tanto per l’abbigliamento quanto per le calzature, assorbono meno calore e si abbinano facilmente e bene a tutto. Il particolare sofisticato? Un cappello Panama o un braccialetto in cuoio o in caucciù.