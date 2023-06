Tendenze moda per i capelli, gli accessori estivi imperdibili

L’estate, per la moda e per gli accessori, è il periodo dell’anno adatto a sperimentare di più e a divertirsi con un tocco di leggerezza, in linea con la stagione che invoglia a stare bene e a osare maggiormente, anche per l’abbigliamento e i suoi complementi. Non fanno eccezione nemmeno le tendenze estive per i capelli, con accessori che rendano particolari le acconciature che si scelgono, per tagli corti e per chiome medie o lunghe, ma sempre con una nota di spensieratezza e allegria, con un occhio di riguardo al glamour.

Fasce

Un grande classico che non passa mai di moda, nell’ambito degli accessori per capelli per l’estate 2023, sono le fasce in tessuto, morbide ed elastiche, a tinta unita o con stampe decorate, a righe, a quadretti oppure realizzate all’uncinetto, con la tecnica del crochet. Sono versatili e si possono portare sia con i capelli sciolti sia a completamento di una coda di cavallo.

Bandane

Altro grande ritorno estivo, le bandane richiamano subito alla mente l’estate, la vita all’aria aperta, le spiagge, un senso di libertà. Del resto storicamente sono nate nel XIX secolo nel Far West: servivano a cowboy, a cercatori d’oro, pionieri e avventurieri per proteggersi da sole, vento e sabbia delle zone aspre e incontaminate mentre viaggiavano a cavallo nella natura selvaggia. Poi, negli anni ’60 e ’70, sono state riprese dal movimento hippie come simbolo di pace, ribellione, amore, fratellanza. Sulle spiagge estive si vedono le bandane indossate come facevano alcuni artisti della scena hip-hop negli anni ’80 e ’90, non solo intorno alla testa o sulla fronte, ma anche attorno al polso. Ci sono davvero molti tessuti e modelli per le bandane dell’estate 2023, da quelle più classiche, portate anche come foulard in città e in ufficio, a quelle più sbarazzine con stampe fantasia fino a quelle più grintose animalier.

Mollette e fermagli

Pratici, comodi e sempre attuali, fermagli a clip e mollette sono altri accessori per capelli popolari per quest’estate. Possono essere usati per creare una mezza-coda, una coda alta morbida o su trecce e treccine per uno stile fresco e vivace. Vanno sicuramente bene per un look casual. Tuttavia ci sono anche modelli impreziositi da pietre dure per bigiotteria, perle e strass che possono essere usati anche a corredo di raccolti e semi-raccolti eleganti per cerimonie che si tengono in questa stagione o per una cena speciale in riva al mare.

Cerchietti

Tra i corsi e i ricorsi storici ci sono anche i cerchietti per capelli, disponibili per tutti i gusti estetici e per ogni esigenza. In tessuti a pois o con stampe floreali ricordano lo stile rockabilly delle pin-up e degli anni ’50. Impreziositi da fiori veri o finti riportano alla mente gli hippie e i bohémien degli anni ’60 e ’70. Un colpo di classe? Indossare il cerchietto, magari per un evento particolare, decorato con piume, frange, perline e glitter, come una “flapper” che ballava il Charleston negli anni ’20.

I colori

Anche per gli accessori per capelli per l’estate 2023, al di là delle tipologie e dei modelli preferiti, i colori di riferimento sono quelli più trendy nell’abbigliamento. Accanto ai classici bianco, nero e beige troviamo le nuance vitaminiche come il giallo limone, il verde menta, l’arancione fluo, oltre naturalmente al blu oltremare. Per gli spiriti più romantici vanno forte anche il cipria e il viola lavanda o glicine.