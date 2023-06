Tendenze make up occhi estate 2023, come avere uno sguardo intenso e scintillante

Anche se fa caldo, se piace truccarsi un po’ non si deve per forza rinunciare al makeup. L’importante è utilizzare i giusti prodotti e, prima ancora, aver cura della pelle intorno agli occhi, una delle zone più delicate e sensibili del viso.

Protezione

Una delle prime accortezze è proteggere gli occhi dai raggi solari, sia con l’uso di occhiali sole con protezione UV, sia con una crema solare con adeguata protezione SPF. Anche l’aria condizionata può seccare molto questa parte del volto, che va adeguatamente detersa e idratata con attenzione, pure per prevenire rughe e irritazioni.

Preparazione

Prima di applicare ombretti, matite e mascara il consiglio è quello di utilizzare una base per occhi sulla palpebra mobile. Questo aiuterà i prodotti a durare più a lungo e a evitare che si accumulino nelle pieghe delle palpebre e tra le ciglia. La base per occhi, inoltre, crea una superficie liscia e uniforme sulla quale applicare l'ombretto, assicurando una migliore aderenza.

Ombretti

A fronte di caldo, umidità e sudore sarebbe meglio non usare ombretti in crema o, per lo meno, se si preferiscono, è opportuno fissarli in modo corretto, a maggior ragione usando un buon primer occhi da stendere sulle palpebre, come raccomandato prima. In estate, comunque, sarebbe meglio utilizzare un prodotto in polvere, leggero e trasparente.

Colori decisi

Via libera al colore. Per le più audaci può essere divertente e creativo sperimentare il “color block”, ovvero l’applicazione “piena” di una sola nuance su tutta la palpebra, senza sfumare, optando per tonalità vivaci come il blu cobalto o blu oltremare, il giallo, l’arancione, il verde smeraldo o il verde acido, il rosso corallo o il fucsia.

Effetto shimmer

Se invece si preferisce un altro effetto meno matte e più satinato si può giocare con due o tre ombretti, applicando il più chiaro vicino all’attaccatura dell’occhio, quello medio al centro e quello più scuro verso l’esterno della palpebra, per intensificare lo sguardo, usando polveri shimmer dai colori neutri come il beige e il rosa cipria o metallici e scintillanti come l’oro, l’argento e il rame che fanno risaltare l’abbronzatura.

L’eyeliner

Un altro elemento importante per il trucco degli occhi estivo è l'eyeliner, da applicare con una linea ben allungata e definita. Può essere total black o, in alternativa alla versione classica, e in linea con la stagione e il clima vacanziero, blu elettrico, verde o viola.

Mascara waterproof

Durante l'estate, è importante utilizzare un mascara waterproof per evitare che si sbavi a causa del caldo o dell'acqua. Scegli un mascara che allunghi e volumizzi le ciglia per uno sguardo aperto e luminoso.

Sopracciglia

A fare la differenza finale nel trucco degli occhi, inoltre, sono le sopracciglia. Riempi eventuali spazi vuoti con una matita o una polvere specifica per questa parte del viso, di una tonalità né troppo chiara, né troppo scura rispetto alla tua base, e pettinale per ottenere un aspetto naturale, ma definito.