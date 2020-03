Un fossile eccezionale



Il dinosauro più piccolo mai scoperto



Un minuscolo frammento di ambra risalente a 99 milioni di anni fa ci ha portato un ritrovamento straordinario: la testa di quello che probabilmente è. Un rettile-uccello che pesava meno di due grammi, di dimensioni, il più piccolo uccello oggi esistente al mondo.Si tratta di, che i paleontologi hanno ribattezzato Oculudentavis khaungraae, ossia "uccello occhio-denti", per via delle sue caratteristiche. I dettagli del ritrovamento e degli studi sull'esemplare sono stati pubblicati sulla rivista 'Nature' L'antichissimo pezzo di resina è stato individuato nelle miniere del Kachin, uno stato nel nord del Myanmar. L'ambra birmana in cui è incastonato il teschio, molto rara per vertebrati di taglia così piccola. Già solo per questo il ritrovamento avrebbe un valore enorme, ma c'è molto di più: "Ci rivela una intera nuova linea di uccelli", spiega Jingmai O'Connor del Chinese Academy of Sciences Institute di Pechino, una delle autrici principali dello studio.L' Oculudentavis khaungraae aiuterà gli scienziati a comprendere come gli uccelli, che potrebbe essere avvenuta molto prima di quanto ipotizzato finora.Il teschio misura due centimetri, da cui paleontologi hanno dedotto che l'animale pesasse circa due grammi, facendone il più piccolo dinosauro del Mesozoico di cui si abbia conoscenza. Presenta due caratteristiche particolarmente interessanti, a partire: con tutta probabilità l' Oculudentavis khaungraae era un predatore che cacciava insetti e piccoli invertebrati, a differenza dei mini uccelli di oggi che si nutrono di nettare.Le grandi cavità oculari, che si restringono al centro in piccole aperture e che ospitavano, indicano poi che l'uccello era diurno e che non aveva la visione binoculare.Leggi anche: