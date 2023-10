Diffusore per capelli, come usarlo in modo corretto

L’utilizzo di un diffusore per capelli, da usare insieme al phon, può essere conveniente per diverse ragioni. Questo dispositivo distribuisce il calore in modo uniforme e delicato, riducendo il rischio di danni ai capelli dovuti all'eccessivo calore, il che è particolarmente utile per chi ha i capelli fragili o danneggiati, per evitare di indebolirli ulteriormente. Il diffusore consente di ottenere un look naturale e wavy senza dover utilizzare strumenti aggiuntivi come arricciacapelli o piastre. È particolarmente adatto a chi ha capelli ricci o ondulati, ma può essere utilizzato su tutti i tipi di capelli, compresi quelli lisci o fini, per ottenere volume e un'asciugatura più veloce e naturale.

Preparazione

I diffusori moderni sono facili da applicare all'asciugacapelli e possono essere rimossi o sostituiti facilmente. Sono quindi accessori pratici e di piccole dimensioni da adoperare a casa o anche quando si è in viaggio. Questo dispositivo, di forma circolare con denti all'interno, si adatta alla bocca del phon, a seconda dei modelli. Preliminarmente, i capelli vanno lavati con uno shampoo e un balsamo specifici. Vanno poi tamponati delicatamente con un asciugamano. Prima di iniziare l'asciugatura, può essere utile applicare un prodotto ad hoc per lo styling, come uno spray o una crema modellante e termoprotettiva.

Asciugatura

Collocate poi il diffusore sull'asciugacapelli e assicuratevi che sia ben fissato. Il phon deve essere impostato su una temperatura e una velocità adatte alla propria chioma, generalmente a temperatura media o bassa e a una velocità moderata. Dividete le ciocche in sezioni per facilitare il processo di asciugatura. Piegate la testa in avanti e iniziate ad asciugare la parte anteriore dei capelli per poi passare ai lati e alla nuca. Il diffusore va tenuto in verticale e va posizionato vicino alle radici. Sollevate delicatamente verso l'alto ogni ciocca, muovendo il dispositivo in modo circolare. Continuate con le altre sezioni di capelli. Piegate poi nuovamente la testa in avanti e continuate ad asciugare delicatamente la chioma, modellando le punte con le dita. Alla fine potete utilizzare la funzione di raffreddamento del phon per fissare la piega. Potete anche applicare uno spray fissante o un siero modellante per capelli per definire ulteriormente la piega e prevenire l’effetto crespo, soprattutto nelle giornate più umide e piovose.

Errori da evitare

- Utilizzare temperature eccessivamente alte può danneggiare i capelli e causare secchezza e fragilità. Assicuratevi di impostare il vostro asciugacapelli a una temperatura moderata o bassa. - Prima di adoperare il diffusore, tamponate la testa bagnata con un asciugamano per rimuovere l'acqua in eccesso. - L'uso eccessivo di prodotti come lo spray fissante o il gel può appesantire i ricci e renderli appiccicosi. Applicate solo la quantità necessaria di prodotto per evitare un effetto indesiderato. - Dopo ogni utilizzo, è importante pulire il diffusore per rimuovere eventuali residui di prodotti o capelli. Un accessorio sporco può alterare la distribuzione del calore.