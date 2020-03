Roma, 13 marzo 2020 - L’Italia dello spettacolo, della cultura, della scienza, dell’economia, dell’informazione e dell’innovazione si unisce oggi nel più grande live streaming di tutti i tempi su YouTube. E' 'L’Italia Chiamò', una piattaforma aperta che chiede il contributo di tutta la società civile, promossa da Comin & Partners. Oltre 100 protagonisti e protagoniste raccontano al mondo, insieme alla gente da casa, come reagisce l’Italia davanti all’emergenza Coronavirus. E ribadiscono come sia necessario, oggi più che mai, ascoltare le indicazioni che ci vengono fornite per contenere il contagio: perché “rimanere in casa” non è tempo perduto ma l’occasione per fare qualcosa di straordinario.

Raccolta fondi per la terapia intensiva

E' anche l'ocasione per romuovere un’imponente raccolta fondi (sotto i dettagli) per sostenere il grande sforzo dei medici, degli infermieri e di tutti gli addetti del sistema sanitario nazionale e per la creazione di nuove postazioni presso i reparti di terapia intensiva su tutto il territorio nazionale.

Dove e quando

“L’Italia Chiamò” è una maratona online promossa da tutti gli italiani. Un modo per contribuire a cambiare la narrazione del Paese e mostrare al mondo la sua capacità di reazione. Una lunga staffetta tra conduttori radio e tv di tutte le emittenti che prende vita oggi venerdì 13 marzo in live streaming dalle 6.00 alle 24.00 su litaliachiamo2020.it, sul canale YouTube del MiBACT - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - e su centinaia di altri siti di news e di emittenti che metteranno a disposizione le proprie frequenze e i propri spazi per dare un contributo al “risorgimento” del nostro Paese.

Gli ospiti

I conduttori radio più noti ospiteranno decine di vip. Parteciperanno, fra gli altri, Manuel Agnelli, Claudio Amendola, Alberto Angela, Renzo Arbore, Luca Barbarossa, Massimo Bottura, Alex Britti, Brunori Sas, Antonio Cabrini, Calcutta, Marco Camisani Calzolari, Cristiana Capotondi, Ilaria Capua, Federica Carta, Casa Surace, Carlo Conti, Ilaria D’Amico, Cristina D’Avena, Gigi D’Alessio, Oscar Farinetti, Pierfrancesco Favino,Fiorello, Giovanni Floris, Anna Foglietta, Luciano Fontana, Francesco Gabbani, Paolo Genovese, Claudia Gerini, Irene Grandi, Leo Gullotta, Caterina Guzzanti, Sabrina Impacciatore, Emma Marrone, Motta con Carolina Crescentini, Negramaro, Tommaso Paradiso, Young Signorino, Daniele Silvestri, The Jackal, The Pills, Le Coliche, Paola Turci, Carlo Verdone, Alessandro Vespignani, Carlo Verdone, Paolo Virzì.

Nel corso delle 18 ore saranno commentate le misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza. Con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini, Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, il Ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano in collegamento via Skype.

Come partecipare

Per partecipare da casa scrivi a partecipa@litaliachiamo2020.it. E' possibile partecipare sui canali social (Facebook, Twitter e Instagram) de L’Italia Chiamò, hashtag #litaliachiamò #iorestoacasa.

Come donare

È possibile donare effettuando un versamento con causale L’Italia Chiamò sul conto corrente messo a disposizione dalla Protezione Civile: conto corrente di tesoreria 22330 intestato a Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile - CF 97018720587- IBAN: IT49J0100003245350200022330 - BIC: BITA IT RR ENT - CIN: J. Il ricavato verrà destinato ai reparti di terapia intensiva maggiormente “stressati” dall’emergenza in corso.