Zendaya, chi è l’attrice di ‘Spider-Man’ e ‘Euphoria’

Uno dei nomi di punta del mondo dello spettacolo tra le star più amate dalla Generazione Z è quello di Zendaya Maree Stoermer Coleman, più famosa come Zendaya. Il suo nome significa “rendere grazie” nella lingua della tribù africana Shona. Sono noti diversi film e programmi tv di Zendaya, ma, al di là della recitazione, la giovane artista si è misurata anche con canto e ballo: a 8 anni faceva parte di una compagnia di hip-pop.

Le origini

Nata e cresciuta nella cittadina californiana di Oakland, Zendaya ha passato gran parte del suo tempo, durante l’infanzia, nel teatro in cui lavorava la madre, insegnante di giorno e, di sera, impegnata al California Shakespeare Theatre. È figlia unica di Claire Marie Stoermer, con origini tedesche, e Kazembe Ajamu-Samuel David Coleman, afro-americano. Ha cinque fratelli dalla parte del padre.

L’esordio

Nel 2016, Zendaya ha detto alla rivista ‘W’ che la sua prima audizione è avvenuta per uno spettacolo scolastico tratto dal libro ‘James and the Giant Peach’. La sua carriera sotto i riflettori è cominciata con la serie di successo ‘Shake It Up’ (tradotta in italiano con ‘A tutto ritmo’) su Disney Channel, per tre stagioni, nel ruolo di Rocky Blue. Nel 2015, dopo altre esperienze, è tornata in casa Disney recitando in ‘K.C. Undercover’ (‘K.C. ‘Agente segreto’) per altrettante stagioni, facendo in quel caso anche da co-produttrice.

La musica

Nel 2012, quando aveva circa 16 anni, Zendaya ha firmato con la Hollywood Records, in precedenza l'etichetta di artisti come Selena Gomez e i Jonas Brothers. L’album con cui ha debuttato è stato pubblicato un anno dopo e ha raggiunto la posizione 51 nella Billboard 200. In esso era contenuto il singolo di successo ‘Replay’. Nello stesso anno, a 16 anni, ha partecipato alla sedicesima edizione di ‘Dancing with the stars’ (‘Ballando con le stelle’) in coppia con il ballerino ucraino-americano Val Chmerkovskiy, classificandosi al secondo posto. Le sue ultime incursioni nell’industria discografica americana – per esempio la sua comparsa nel videoclip di Bruno Mars ‘Versace on the Floor’ – risalgono al 2017.

‘Spider-Man’

Tra i film e programmi tv di Zendaya più recenti c’è sicuramente la saga dell’Uomo Ragno dell’universo Marvel. Nel 2017, l’attrice ha indossato i panni di Michelle, o MJ, in ‘Spider-Man: Homecoming’. Si trattava del suo primo ruolo in un lungometraggio. Ha poi ridato il suo volto al personaggio di Michelle nel sequel ‘Spider-Man: Far From Home’ (2019). Sempre nel 2017 Zendaya si è unita al cast stellare dell'acclamato musical ‘The Greatest Showman’ nei panni della trapezista Anne Wheeler accanto a star come Zac Efron e Hugh Jackman.

‘Euphoria’

Nel 2019 ha interpretato un personaggio di nome Fola nella serie originale di Netflix. Nello stesso anno è stata scelta nella serie originale della HBO ‘Euphoria’ per la parte della protagonista, Rue, che lotta contro ansia, depressione e tossicodipendenza. Per questa interpretazione Zendaya è stata premiata con un Emmy nel 2020 per la prima stagione e con un Golden Globe nel 2023.

‘Dune’

Tra gli ultimi film e programmi tv di Zendaya va ricordato ‘Dune’ di Denis Villenueve con Timothée Chalamet. Nel 2021 l'attrice di successo si è unita al cast della saga cinematografica basata sulla serie di libri di Frank Herbert. La ritroveremo nel ruolo di Chani anche nel secondo capitolo, la cui uscita è prevista in Italia nell’autunno 2023.