Prime Video, le serie in uscita a luglio 2024

Si preannuncia come un mese ricco di novità quello di luglio 2024 su Prime Video, tra serie tv e film pronti a far compagnia agli abbonati nelle calde settimane in arrivo. A seguire potete trovare una guida con i titoli delle serie e le relative date d’uscita.

I film e le serie tv in arrivo a luglio 2024 su Prime Video

Partiamo subito con il consiglio di segnarvi la data del 18 luglio quando verrà trasmesso l’ultimo episodio di questa quarta stagione di “The Boys”. La serie tornerà con una quinta e ultima stagione che è stata già annunciate e detterà l’epilogo alle vicende raccontate. Arriva anche la terza stagione di “Mirzapur”. La serie segue le vicende di alcune bande di mafiosi coinvolti negli affari di droga ed armi nella città di Mirzapur nello stato indiano dell'Uttar Pradesh. Novità assoluta quella di “Those about to die” disponibile dal 19 luglio 2024 con la regia di Roland Emmerich e con Anthony Hopkins tra i protagonisti. Siamo nella Roma del 79 a.C., centro dell'Impero Romano è la città più ricca del mondo dove arrivano un grandissimo numero di schiavi. La popolazione romana, annoiata e sempre più violenta, riesce ad essere tenuta sotto controllo da due elementi: cibo gratuito e intrattenimento spettacolare con gare di bighe e lotte tra gladiatori. E proprio su questo è incentrata la serie, ambientata nel mondo delle lotte tra sete di sangue, avidità e corruzione. In quella stessa data esce anche “Betty La Fea, la storia continua”. Ricordate Ugly Betty? Era il remake di questa serie che torna con un sequel ambientato molti anni dopo. Betty sta per divorziare con Armando e cerca di creare un bel rapporto con la figlia adolescente. Roberto, il padre di Armando e fondatore di Ecomoda, muore improvvisamente e il suo ultimo desiderio è quello che Betty torni in azienda. E così, Betty si ritroverà a dover ricostruire il rapporto con la figlia, assumere il controllo di Ecomoda come presidente per onorare le ultime volontà del suocere e decidere se trovare una soluzione con Armando e recuperare così il loro matrimonio. Infine, ultima novità è “Sul più bello – La serie”. Marta si è salvata e vuole essere padrona della sua vita. Gabriele l’ha lasciata durante la malattia ma è comunque rimasto un buon rapporto tra di loro. Dopo la delusione con Dario, il dottore che aveva in cura Marta, Jacopo deciderà di aprirgli di nuovo il suo cuore, mentre Federica trova il grande amore. Ma il destino non sempre segue le direzioni sperate… La serie arriva dopo il grande successo ottenuto dalla trilogia di film che ha visto accoglie sempre più fan. Oltre al primo capitolo, “Sul più bello”, sono poi stati distribuiti due sequel, “Ancora più bello” e “Sempre più bello”. Il creatore della trilogia di pellicole, Roberto Propia, ha raccontato come è nata l’idea di una serie: “Ci è stata data dai fan della franchise che ormai da quasi due anni chiedono di sapere cosa succede a Marta e ai suoi amici e dobbiamo ringraziare Amazon se questo sarà possibile. Con la serie seguiremo la loro crescita nell’età adulta e a crescere con loro saremo parallelamente anche noi: chi la scrive e chi la vedrà l’anno prossimo”.