‘Étoile’, la nuova serie degli autori di ‘Una mamma per amica’

Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino tornano in pista – letteralmente – portando con sé tutto il sarcasmo, il ritmo e la grazia “caotica” che li ha resi tra le penne più riconoscibili della TV. Dopo aver messo da parte – con successo – le avventure de ‘La fantastica signora Maisel’, la coppia creativa abbandona i microfoni da stand-up per calcare i palcoscenici del balletto con ‘Étoile’, la nuova serie Prime Video in uscita il 24 aprile.

Otto episodi ambientati tra New York e Parigi, due compagnie di danza sull’orlo del fallimento e una mossa tanto folle quanto affascinante: scambiarsi i ballerini più talentuosi per salvare il salvabile.

Intrighi, arabesque e scambi pericolosi: la trama (geniale) di Étoile

Lo chiamano “uno scambio epico affinché lo spettacolo possa continuare”. A New York e a Parigi, due compagnie di balletto leggendarie si trovano in crisi. L’unica soluzione? Scambiare le loro stelle – letteralmente – e ricominciare da capo. Nel mezzo: rivalità artistiche, sfoghi da ego enormi, coreografie impossibili, dialoghi taglienti, e il fascino inevitabile dell’arte che prova a resistere al tempo. ‘Étoile’ è una dramedy che fa da ponte tra la leggerezza brillante della comedy e l’intensità del mondo della danza classica. Il tutto condito da inquadrature sontuose, tensioni transatlantiche e quel trademark narrativo inconfondibile firmato dai Palladino.

Dai Gilmore alla danza classica: i Palladino al massimo del loro potenziale

Chi ha amato ‘Una mamma per amica’ e ‘La fantastica signora Maisel’ sa cosa aspettarsi: dialoghi serrati, personaggi sopra le righe e una scrittura che non concede respiro. Ma stavolta, Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino portano il loro stile in punta di piedi nel mondo del balletto – con la stessa ambizione narrativa di sempre.

La loro carriera parla da sola: ‘Gilmore Girls’ è diventata un cult internazionale con 7 stagioni, un revival su Netflix e milioni di fan nel mondo; ‘Mrs. Maisel’ ha conquistato 22 Emmy Awards (incluso il primo come Miglior Serie Comedy a una produzione streaming nel 2018), 3 Golden Globe e un Peabody Award, ridefinendo il genere dramedy.

Con ‘Étoile’, i Palladino tornano anche al loro vecchio amore: la danza. Lo avevano già fatto nel 2012 con ‘Bunheads’, la serie diventata oggetto di culto nonostante la breve durata. Stavolta, però, la scala è globale: Parigi, New York e una narrazione che scivola tra leggerezza e ambizione artistica con il loro inconfondibile marchio di fabbrica.

Insomma dal piccolo Dragonfly Inn alle sale prova del Palais Garnier, il passo è breve (si fa per dire). E lo dimostrano anche i volti scelti per accompagnare questa nuova avventura.

I protagonisti: volti noti, presenze magnetiche

Charlotte Gainsbourg interpreta Genevieve, direttrice della compagnia parigina: elegante, misteriosa, dal carisma glaciale. Luke Kirby – già indimenticabile Lenny Bruce in Mrs. Maisel – è il suo alter ego newyorkese: sarcastico, nevrotico, perfetto.

Nel cast troviamo anche Lou de Laâge, Gideon Glick, David Alvarez, Simon Callow, Camille Cottin, e Yanic Truesdale (sì, proprio Michel di Una mamma per amica), che qui torna in un ruolo ricorrente come Raphael, il braccio destro di Genevieve.

Menzione d’onore per Jonathan Groff, guest star d’eccezione e vera chicca per gli appassionati di musical, serie TV e performance d’autore.