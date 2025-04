Hollywood addio, perché si girano sempre meno film e serie tv a Los Angeles

Hollywood non è più il tempio sacro dell'industria cinematografica mondiale e sta affrontando una crisi pesante che nella produzione di film e serie TV. Secondo i dati più recenti di FilmLA, l'organizzazione che gestisce i permessi di ripresa a Los Angeles, le riprese in quella che era considerata ‘la fabbrica dei sogni’ sono diminuite del 22,4% nel primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. ​Ma cosa c’è dietro questo declino?

Dal Canada al Regno Unito: le nuove mete del cinema

Perché Los Angeles non è più la capitale mondiale del cinema? Sono diversi i motivi che stanno contribuendo a questa tendenza negativa: in particolare ce ne sono tre a cui prestare attenzione. Da un lato c’è la concorrenza interna di altri Stati Usa come Georgia, New York e New Jersey nonché quella di Paesi come il Regno Unito e il Canada che stanno attirando produzioni grazie a incentivi fiscali più generosi e costi di produzione inferiori. ​

Girare film e serie Tv a Los Angeles è sempre più caro

Dall’altro c’è proprio la questione legata all’aumento dei costi a Los Angeles: FilmLA ha recentemente aumentato le tariffe per i permessi di ripresa, con incrementi che vanno dall'8% al 17%. Questi rincari, uniti a nuove tasse amministrative, rendono semplicemente più costoso girare a Los Angeles rispetto ad altre località.

Troppi incendi a Los Angeles

Ma c’è un terzo motivo e riguarda l’impatto delle catastrofi naturali: i terribili incendi in California hanno causato interruzioni nelle produzioni e danni significativi, aggravando ulteriormente la situazione già precaria dell'industria cinematografica locale. ​

L’impatto negativo sull’economia californiana

Il calo delle produzioni ha un impatto diretto sull'economia locale. Sempre secondo FilmLA, l'industria dell'intrattenimento contribuisce con circa 43 miliardi di dollari all'economia della California. La diminuzione delle produzioni mette a rischio migliaia di posti di lavoro e l'esistenza di numerose piccole imprese legate al settore, tanto che il Governatore della California, Gavin Newsom, ha proposto di aumentare i crediti d'imposta per il cinema e la televisione da 330 milioni a 750 milioni di dollari all'anno.