Minecraft, il film sta trasformando i cinema in arene di popcorn e meme: cosa sta succedendo

‘Un film Minecraft’, Minecraft Movie, nelle sale cinematografiche si sta facendo notare per una moda virale: lanciare popcorn (o addirittura bibite!) al cinema.

L’insolita tendenza ha preso avvio negli Stati Uniti per espandersi a macchia d’olio, purtroppo amplificata da social come TikTok, dove i video degli utenti agiscono da cassa di risonanza per comportamenti anche al limite, come in questo caso.

Il caso

Tratto da uno dei videogiochi più venduti al mondo e nato come un film per famiglie, “A Minecraft Movie” è stato distribuito nelle sale statunitensi e britanniche a inizio aprile. Tuttavia, durante la proiezione gruppi di adolescenti hanno cominciato a lanciare popcorn, bibite e persino oggetti, urlando battute del film e imitando personaggi sullo schermo.

Una la scena diventata virale: quella del “chicken jockey”, che ha fatto il giro dei social, diventando un trend globale su TikTok. I gestori di molte sale si sono detti estremamente preoccupati, segnalando comportamenti irresponsabili e incivili.

“Chicken jockey!”: una scena virale

Il momento che ha acceso la miccia è una scena relativamente breve, ma fortemente iconica per i fan del videogioco: sullo schermo appare un “chicken jockey”, una creatura rarissima composta da un piccolo zombie a cavallo di una gallina. Il protagonista – interpretato da Jack Black – esclama con enfasi “Chicken jockey!”. La frase è diventata immediatamente virale: su TikTok i video che riprendono il pubblico in sala che urla, salta e lancia popcorn proprio in quel momento hanno superato decine di milioni di visualizzazioni in pochi giorni.

Il problema è che molti utenti hanno replicato la scena come in un rituale collettivo, arrivando in sala smartphone già accesi e pronti a videoriprendere la battuta, scatenando il caos al momento fatidico. Meme, effetti visivi e digitali hanno contribuito alla diffusione del trend (stupido e dannoso, possiamo dirlo) riscuotendo successo anche tra chi non ha ancora visto il film.

Il film Minecraft: una storia pensata per i fan

“A Minecraft Movie” è un adattamento live action dell’universo creato da Mojang Studios. Il film, diretto da Jared Hess (già regista di Napoleon Dynamite) e con protagonisti Jack Black e Danielle Brooks, racconta una storia originale ambientata nel mondo di Minecraft.

La trama è su un gruppo di giovani impegnati a salvare il loro villaggio da un'oscura minaccia, attraversando paesaggi familiari ai giocatori come foreste, deserti e dungeon popolati da creeper e scheletri.

L’estetica del film riprende fedelmente lo stile del videogioco, con ambienti digitali ricostruiti in CGI e riferimenti diretti agli elementi chiave del gameplay. Proprio per questo, il pubblico che si reca al cinema è in larga parte composto da fan di lunga data, molti dei quali cresciuti con Minecraft fin dall’infanzia.

L’effetto nostalgia e l’attaccamento alle atmosfere del film giocano certamente ruolo importante nel trasformare la visione in un’esperienza collettiva e partecipativa, tuttavia è importante riflettere sui comportamenti che decidiamo di avere - e condividere con altri.

La realtà non è un videogioco: lanciare popcorn o oggetti è un atto di inciviltà: incivile è sporcare, dare fastidio e non domandarsi quale siano le conseguenze delle nostre azioni. Augurandoci che la tendenza possa scomparire velocemente come spesso accade con le meteore nate sui social, alcune sale cinematografiche in Gran Bretagna hanno avvisato il pubblico che comportamenti inappropriati saranno puniti con l’immediata espulsione dal cinema, senza diritto al rimborso dei biglietti.