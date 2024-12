Chi è Monica Dugo, Isabella nella serie Libera

Il 10 dicembre 2024 è terminata la prima stagione di “Libera”, una novità nel catalogo delle fiction di Rai 1. Il pubblico e i fan si chiedono se sarà realizzata anche una seconda stagione e la protagonista della serie, Lunetta Savino, ha ammesso di essere speranzosa su un possibile seguito. Gli ascolti sono stati buoni e si attende solo un comunicato ufficiale. Accanto alla protagonista, ha avuto un ruolo importante anche il personaggio di Isabella, interpretata da Monica Dugo.

La carriera

Monica Dugo ha origini siciliane e ha una interessante carriera come attrice, divisa tra il cinema e le fiction. Inoltre, in parallelo, ha debuttato anche come regista, partendo dai cortometraggi fino al suo debutto per il grande schermo per la pellicola “Come le tartarughe”.

L’esordio di Monica Dugo come attrice risale al 2005 nel film “Ti amo in tutte le lingue del mondo”, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Poi, negli anni, si è divisa tra il cinema e le serie tv. Tra i titoli più importanti ricordiamo “La classe degli asini”, “I nostri figli”, “Nessuno mi pettina bene come il vento” e “Il metodo Catanalotti” nella fiction cult di Rai 1 “Il commissario Montalbano”.

Isabella

Nel recente progetto “Libera” ha interpretato il personaggio di Isabella, solare e molto legata alla famiglia. Ha abbandonato la Sicilia per stare accanto a Libera dopo la morte della figlia Bianca e la separazione dal marito. Quello che porta sul piccolo schermo è un personaggio di sostegno, che cerca di essere di aiuto all’amica, tra comprensione del dolore e una leggerezza che serve per affrontare il quotidiano. Nonostante tutto, anche Isabella ha una malinconia di fondo, dettata dal pensiero di non essere ma riuscita, nella sua vita, a creare una sua famiglia. E vedere quella di Libera crollare a pezzi intorno a lei, riapre una ferita che aveva cercato di ignorare anche lei stessa, per prima.

Il feeling con Lunetta Savino

Monica Dugo aveva già lavorato in passato con Lunetta Savino, sul set del film “Il figlio della luna” e ritrovarsi a recitare accanto è stata un’occasione molto piacevole, come la stessa attrice ha evidenziato: “C’è stata sempre simpatia tra noi. Sul set di Libera con Lunetta si è creata un’affinità fraterna. Lei mi ha aiutata tantissimo. È un’attrice instancabile, sempre proiettata al futuro, pronta a provare e riprovare ogni scena”.

E anche lei si augura una seconda stagione: “Libera merita di continuare, perché è stata una scommessa coraggiosa della Rai con sceneggiatura e produzione originali, nel senso che non è stata tratta da libri di successo né è un remake. Poi i personaggi, la trama si prestano per raccontare moltissime altre storie”.

Vita privata

Per quanto riguarda, invece, la vita privata, Monica Dugo ha condiviso sul suo account Instagram alcune foto insieme ai suoi figli ma ama mantenere riservata la sua sfera più personale e intima. Condivide, invece, diverse immagini ironiche e sui set dei progetti nei quali è impegnata. Nel suo duplice ruolo di attrice e regista.