Balene, la nuova serie Rai in arrivo nel 2025

Novità in vista tra i titoli delle fiction che andranno in onda su Rai 1 nei prossimi mesi. Sono iniziate, in questi giorni, le riprese di “Balene”, nuovo progetto che vede un cast noto al grande pubblico e una storia tratta da un romanzo omonimo. Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova serie.

Balene, anticipazioni sulla serie tv Rai

Al centro della trama della nuova fiction in produzione ci sono tematiche care al pubblico. Si parlerà di amicizia e solidarietà femminile come arma per affrontare la vita a sessant'anni. Le protagoniste si ritroveranno a dover interfacciarsi con l'amore, i figli, il lavoro, cercando di trovare il giusto equilibrio tra la realizzazione personale e professionale. Non mancheranno anche temi più delicati come quello legato alla vecchiaia e alla morte.

I temi della serie Rai saranno comunque affrontati con leggerezza, ironia, senza dimenticare quel pizzico di mistery che può appassionare lo spettatore.

Al momento, le prime serate previste saranno 4, con un totale di 8 episodi, trasmessi due per volta. Coprodotta da RaiFiction e Fastfilm, “Balene” è interamente girata nelle Marche tra Ancona, il Conero e le zone limitrofe, con la collaborazione della Marche Film Commission. Le riprese continuano in queste settimane e sono iniziate nel mese di ottobre.

Il cast vede come protagoniste della serie Veronica Pivetti (Evelina) e Carla Signoris (Milla). Accanto a loro ritroveremo Giorgio Tirabassi e Paolo Sassanelli nel ruolo dei rispettivi compagni di vita. Al centro della storia e della trama ci sono Evelina e Milla ma i personaggi secondari non hanno sicuramente importanza minore. Infatti segue anche le vicende dei figli (Flaminia, interpretata da Laura Adriani, figlia di Milla, ed Emanuele, interpretato da Filippo Scicchitano, figlio di Evelina). Il tono del racconto è quello della commedia puntando anche a situazioni di autentica commozione.

La serie tv, tratta dal romanzo omonimo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello e scritta da Fabrizia Midulla, Barbara Cappi, Grazia Giardiello e Giorgio Nerone, è diretta da Alessandro Casale e sarà programmata su Rai 1 nel 2025. Ancora non è stato ufficializzato il periodo della messa in onda ma probabilmente sarà prevista nella seconda metà dell’anno, calcolando i tempi legati alle riprese e alla post produzione (e promozione) del progetto tv.

Balene, la trama del romanzo da cui è tratta la serie tv

Ecco, a seguire, la sinossi ufficiale di “Balene”, il romanzo dal quale trae ispirazione l’omonima serie tv: Nella vita di Evelina ci sono cose che non vanno bene: le vertigini e Sergio, il suo amore comicamente infelice che la fa sentire una Butterfly over ’60. Ma nella vita di Evelina ci sono anche cose che vanno molto bene: la sua amica Milla, il lavoro in casa editrice e un casalingo AirB&B, suo figlio l’altissimo ingegner Emanuele e l’adorata nipotina Zina. E soprattutto un sogno: andare alle Azzorre per vedere il passaggio delle balene. È da quando è piccola che se lo coltiva, questo sogno. Quando Evelina ha la certezza che sia troppo tardi per quella avventura, e che lei le balene le vedrà solo in cartolina, ecco che riceve da Sergio, come regalo d’addio, un biglietto per quelle isole incantate. Evelina parte col cuore in pezzi ma ciò che troverà durante il viaggio modificherà per sempre la sua esistenza.