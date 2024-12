Chi è Massimiliano Caiazzo, da Mare Fuori a Uonderbois

Underbois è una nuova serie disponibile su Disney+ a partire dal 6 dicembre 2024. La storia è incentrata su cinque ragazzi di 12 anni tutti uniti dalla passione di chi è nato e cresciuto a Napoli e convinti che fra le strade della città si aggiri il fantasma di Underboi, un incrocio tra la figura del Munaciello e un moderno Robin Hood. A interpretare Tonino Underboi è Massimiliano Caiazzo, volto noto del piccolo schermo, tra i protagonisti della serie di successo “Mare fuori”.

La carriera e la vita privata di Massimiliano Caiazzo

Massiliano Caiazzo è nato a Castellammare di Stabia il 28 agosto 1996. Quando è diventato maggiorenne ha iniziato a studiare nella scuola di cinema Méliès per poi trasferirsi a Roma. Dopo aver partecipato ad alcuni cortometraggi nel 2012, ha fatto poi parte del cast di “Furore” composta da due stagioni e con protagonisti principali Giuliana De Sio, Stefano Dionisi e Francesco Testi.

Poi nel 2020 è arrivato il ruolo che gli ha cambiato la vita e lo ha portato a una elevata fama. Il personaggio di Carmine di Salvo di “Mare Fuori” gli ha permesso anche di ottenere riconoscimenti importanti, oltre a un successo improvviso. L’attore ha ottenuto il premio Kinéo Giovani Rivelazioni alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e, in seguito, anche il Giffoni Explosive Talent Award al Giffoni Film Festival.

L’anno seguente ha fatto parte della pellicola “School of Mafia”, diretta da Alessandro Pondi e con Giuseppe Maggio ed Emilio Solfrizzi nel cast. Nel 2022 ha vestito i panni di Ciro in “Piano piano” di Nicola Prosatore. Proprio grazie a questa sua interpretazione convincente si è aggiudicato il Premio Fondazione Claudio Nobis ai Nastri d'argento 2023. In seguito è stato anche Riccardo Degli Espositi in “Filumena Marturano” di Francesco Amato.

Nel 2023, sempre grazie al successo e al riscontro di “Mare Fuori” gli è stato conferito il Ciak D’Oro come miglior protagonista under 30. Ha fatto parte anche di due episodi della seconda stagione di “Call My Agent – Italia”, serie tv disponibile su Sky e in streaming su NOW per gli abbonati alla piattaforma streaming.

Dopo il boom grazie alla serie tv Rai, Massimiliano Caiazzo ha ammesso e sottolineato la responsabilità nell’essere visto come un idolo per i ragazzini e ha ammesso che questo lo spaventa: “Mi viene messa dagli altri. Io la accolgo come provo ad accogliere tutto però poi dopo cerco di fare il mio lavoro giocando con l'approccio più onesto possibile, divertendomi e circondandomi di persone che mi aiutano a essere lucido quando magari la lucidità può venire a mancare”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore è stato fidanzato con Elena D’Amario. I due avevano iniziato a frequentarsi lontano dagli obiettivi dei fotografi per poi confermare la loro relazione nel 2023. La storia però è finita a settembre 2024. Lei è una ballerina diventata famosa anche grazie al talent show di Canale 5, Amici, dove era una dei professionisti all’interno del programma, per dimostrare eventuali balli e per seguire gli alunni durante le lezioni di danza.