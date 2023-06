Il cameo di Samantha in ‘And Just Like That 2’, chi è Kim Cattrall

Sembrava impossibile poter rivedere Samantha Jones, il personaggio carismatico e trasgressivo interpretato da Kim Cattrall, in ‘And Just Like That’, sequel di ‘Sex and the City’. L’attrice e la stessa produzione avevano escluso un suo ritorno nella serie, dopo che tra le due parti non era finita troppo bene. Tuttavia il giudizio del pubblico è stato determinante. L’assenza di Jones-Cattrall nella prima stagione di ‘And Just Like That’ non è andata giù alla maggior parte dei fan che, sui social, l’hanno invocata a gran voce. A breve gli spettatori saranno accontentati, almeno in parte.

La seconda stagione

‘And Just Like That 2’ debutterà su Sky e in streaming su Now il 23 giugno. La seconda stagione della serie sarà ancora incentrata su Carrie, Miranda e Charlotte alle prese con gioie e dolori della loro vita di cinquantenni. È da poco emerso che questa volta ritroveremo – seppur parzialmente – anche Samantha, poco più grande delle sue amiche.

Il ritorno

Ma quando e come rivedremo l’intraprendere Jones in ‘And Just Like That 2’? Dalle prime indiscrezioni trapelate, quello che si è compreso è che Kim Cattrall farà rientro nella serie recitando in una micro-sequenza per un cameo d’eccezione. Lo spunto narrativo – come ha spiegato un rappresentante di HBO Max – dovrebbe essere quello di una telefonata tra Carrie e Samantha, un tempo inseparabili e poi irrimediabilmente distanti, non solo per l’immaginario trasferimento di Sam a Londra.

I retroscena

A dare la notizia in esclusiva della ricomparsa di Samantha nella serie è stata la rivista ‘Variety’. Si è saputo che Cattrall – che avrebbe ricevuto un elevato compenso – avrebbe girato la sua scena a fine maggio a New York in un parcheggio, nella zona del Queens, senza però avere contatti con nessuno degli altri interpreti. In particolare, sembra che la Jones avesse posto come condizione di non dover interagire in alcun modo con Sarah Jessica Parker (Carrie) e con lo sceneggiatore Michael Patrick King.

Biografia

Kim Cattrall festeggia gli anni il 21 agosto. È nata nel 1956 a Liverpool, in Inghilterra. Aveva pochi mesi quando la sua famiglia si è trasferita in Canada, dove è cresciuta. Poi per un periodo i Cattrall sono rientrati in Inghilterra per prendersi cura della nonna malata. Sarebbe stato allora che Kim ha scoperto l’amore per la recitazione, che ha portato avanti quando è tornata in Canada.

Carriera

A dare grande popolarità a Cattrall è stata la serie cult ‘Sex and The City’ e i due film che ne sono derivati. Tuttavia, l’attrice aveva già alle spalle alcune esperienze in telefilm come ‘L’incredibile Hulk’ e ‘Charlie’s Angels’, nonché in pellicole come ‘Police Academy’, ‘Porky's’, ‘Grosso guaio a Chinatown’, ‘Mannequin’, ‘Il falò delle vanità’.

Vita privata

Kim Cattrall è stata sposata con Larry Davis (1977-1979), poi con Andre J. Lyson (1982-1989) e infine, una terza volta, con Mark Levinson (1998-2004). Nel 2018 è morto suicida l’amato fratello Chris, appena cinquantacinquenne. Alla fine del 2022 l’attrice ha annunciato la scomparsa della madre Shane, spentasi a 93 anni.

Effetto nostalgia

Sono già passati 25 anni dalla prima puntata di ‘Sex and the City’. Per l’occasione, dal 18 al 23 giugno su Sky Serie ci sarà una video-maratona con gli episodi storici delle stagioni del passato. Il 18 giugno, inoltre, andrà in onda in prima serata il documentario dedicato alla serie.