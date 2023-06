Da Succession a The Idol: ecco i migliori programmi su Sky e Now a giugno 2023

Milano, 5 giugno 2023 – Il mondo Sky dà il benvenuto all’estate proponendo tante novità. I nuovi e principali programmi Sky di giugno spaziano da serie tv molto attese, come il discusso ‘The Idol’ e la seconda stagione di ‘And Just Like That’, a documentari per amanti dello sport, come ‘Lancia’ e ‘Shaq’, e film d’autore come ‘Chiara’ e ‘L’ombra di Caravaggio’. Ecco un prospetto dei nuovi titoli tra i programmi Sky di giugno.

‘Funny Woman – Una reginetta in tv’ – Stagione 1

Disponibile dal 2 giugno su Sky Serie e su Now. Siamo nell’Inghilterra degli anni Sessanta. Barbara Parker ha appena ricevuto la coroncina di Miss Blackpool, ma lei aspira a qualcosa di più. Per farlo si trasferisce nella City, che però non la accoglie come lei aveva sognato.

‘Lancia – La leggenda del rally’

Uscito il 3 giugno su Sky Documentaries. Tra gli anni Settanta e i Novanta il rally tricolore ha ottenuto successi e conquistato una popolarità senza precedenti. A dominare la scena è stato il marchio Lancia, con il suo Reparto Corse.

Dal 5 giugno sy Sky serie e su Now Tv. Jocelyn è una cantante reduce da un esaurimento nervoso che ha compromesso il suo tour. Decisa a tornare alla ribalta più sexy e carismatica che mai, si imbatte in Tedros, losco impresario di nightclub. Tra loro scatta una scintilla fatale.

‘Succession’ – Finale di stagione (quarta e ultima)

Dal 5 giugno su Now Tv. La vendita della media company Waystar Royco a Lukas Matsson si avvicina. Tra i membri della famiglia Roy le tensioni sono alle stelle. A chi andrà l’impero finanziario, tra Kendall, Siobhan, Roman e Connor alla morte del patriarca Logan?

‘I segreti degli oceani’

Dall’8 giugno su Sky Nature. Si va alla scoperta di un ecosistema caratterizzato dalla presenza delle forme di vita più incredibili e spettacolari. La regia è di Mauricio Handler.

‘Chiara’

Dal 9 giugno su Sky Cinema. Un film di Susanna Nicchiarelli con Margherita Mazzucco e Andrea Carpenzano. La storia della santa e rivoluzionaria. Aveva solo 18 anni, Chiara, quando, una notte, scappò di casa per raggiungere il suo amico Francesco, cambiando per sempre il corso della sua esistenza.

‘Le indagini di Sister Boniface’ – Stagione 1

Dal 9 giugno su Sky Investigation. La serie è ambientata negli anni Sessanta, in Gran Bretagna. La protagonista è Sister Boniface, Suora, enologa e scienziata forense che collabora nelle indagini della polizia: la protagonista della serie ambientata nella Gran Bretagna anni '60 è un personaggio unico nel suo genere.

‘DC League of Super-Pets’

Dall’11 giugno su Sky Atlantic. Il protagonista è Krypto, il cane di Superman. Il quattrozampe mette insieme una banda di animali domestici per salvare il suo padrone e gli altri supereroi dell’universo DC. Con le voci di Lillo e Maccio Capatonda.

‘Infiltrati alla Casa Bianca’ - Stagione 1

Dall’11 giugno su Sky Atlantic. La trama è ambientata un anno prima dello scandalo del Watergate. Hunt e Liddy incaricano un team di cubani per infiltrarsi nell'ufficio dello psichiatra dell'informatore.

‘Shaq’

Dall’11 giugno su Sky Documentaries e su Now Tv. Attraverso una serie di interviste, viene svelata la storia di Shaquille O'Neal, un mito della pallacanestro.

‘Grazie ragazzi’

Dall’11 giugno su Sky Cinema. Un attore disoccupato si mette a insegnare recitazione ad alcuni detenuti e si adopera perché mettano in scena l’opera ‘Aspettando Godot’.

‘Rock Dog 3’

Dal 14 giugno. Dopo aver girato il mondo, Bodi fa rientro al suo villaggio, dove adesso pecore e lupi vivono in armonia. Da un giorno all’altro si ritroverà suo malgrado a essere una star del piccolo schermo.

‘L’ombra di Caravaggio’

Dal 19 giugno su Sky Cinema. Un inquisitore porta avanti delle indagini sull’assassino Caravaggio, in attesa che la grazia venga concessa all’artista dal Papa.

‘Nope’

Dal 21 giugno su Sky Cinema. Nei pressi di Hollywood due fratelli si occupano di allevare cavalli e addestrare gli equini per le esigenze delle produzioni cinematografiche. Ma c’è una minaccia che incombe sul loro ranch.

‘And Just Like That…’ – Seconda stagione

Dal 23 giugno su Sky serie e su Now Tv. Carrie sembra essersi finalmente riaperta alla frequentazione di altri uomini. Charlotte è scioccata da sua figlia Lily, che sta pianificando la perdita della sua verginità. Miranda e Che portano avanti la loro relazione. Ma proprio quando la Bradshaw è convinta che alcune cose vadano lasciate nel passato, ecco che rivede Aidan.

‘Forever Young – Les Amandiers’

Dal 23 giugno su Sky Cinema. Nella capitale francese degli anni Ottanta, alcuni allievi sono ammessi a una prestigiosa scuola di teatro, ciascuno con i suoi sogni, le sue speranze, i suoi timori.

‘Planet Sex’ con Cara Delevingne

Dal 24 giugno su Sky Documentaries. Cara, modella e attrice, fa un test del DNA e una scansione cerebrale per rivelare il segreto scientifico che sta dietro la chimica dell’amore.

‘Whitney Houston – Una voce diventata leggenda’

Dal 26 giugno su Now Tv. Il biopic narra il debutto scintillante della diva, l’apice della sua carriera fino alla sua parabola discendente e alla sua scomparsa prematura.

‘Nel nostro cielo un rombo di tuono’

Dal 27 giugno su Sky Cinema. Il documentario di Riccardo Milani ripropone la storia dell’ex attaccante Gigi Riva, uno dei più forti e amati campioni italiani.

‘Bruno Barbieri – 4 Hotel’

Tutti i giovedì su Now Tv. Continuano ad appassionare gli spettatori le sfide intraprese da quattro proprietari di albergo. Ciascuno invita gli altri presso la propria struttura, alla ricerca di pregi e difetti, con un giudice d’eccezione come lo chef Barbieri.