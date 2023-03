Le 10 serie tv su RaiPlay che devi vedere assolutamente

RaiPlay è la piattaforma di streaming video gratuita della Rai che si può vedere su dispositivi mobili come computer, tablet, smartphone e smart TV connessa ad internet.



Cosa puoi guardare su RaiPlay

Il servizio consente di guardare, anche senza registrazione, le Dirette dei 14 canali Tv della Rai e i contenuti on demand di tipo "clip" e "extra". Registrandosi si può accedere gratuitamente a:



- varie serie tv di RaiPlay, molto amate dal pubblico;

- programmi;

- fiction;

- film;

- documentari;

- concerti,

- cartoni animati



Le 10 serie tv su RaiPlay che devi vedere

Ecco un elenco delle principali e più viste serie tv su RaiPlay.



L’amica geniale

Tratta dalla saga bestseller di Elena Ferrante, “L’amica geniale” racconta l’affetto, la competizione, le speranze, le delusioni, i dolori nel corso degli incontri e degli scontri, lungo tutta una vita, di Elena "Lenù" Greco e Raffaella "Lila" Cerullo. Attraverso le esistenze di queste due migliori amiche e, allo stesso tempo, peggiori nemiche, ripercorriamo i decenni di un'Italia che cambia. Le riprese della quarta stagione – dove vedremo Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni – sono cominciate all’inizio del 2023. Nel frattempo, si possono recuperare le prime tre stagioni su RaiPlay.



Doc – nelle tue mani

Ispirato alla vicenda del dottor Pier Dante Piccioni. Andrea Fanti (Luca Argentero) perde la memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita a causa di un trauma cerebrale. È sempre stato un medico brillante e autorevole, ma adesso si ritrova a essere un semplice paziente. I suoi cari sono improvvisamente diventati degli estranei. L’unico posto che sente davvero come casa è l'ospedale. E quando tutto sembra essersi finalmente ricomposto, Fanti deve affrontare un'emergenza mai vista prima.



Chiamami ancora amore

Dopo undici anni di matrimonio e un figlio, Anna ed Enrico si separano e cominciano a farsi la guerra. A rimetterci è soprattutto il loro bambino, tanto che devono intervenire i servizi sociali. Com'è possibile che una coppia che si è amata tanto non riesca a risparmiarsi umiliazioni e vendette? Cerca di capirlo l’assistente sociale Rosa Puglisi, ripercorrendo la loro storia e ripartendo dall'inizio. Questa serie tv su RaiPlay è interpretata, tra gli altri, da Simone Liberati, Greta Scarano, Claudia Pandolfi.



L’allieva

Dai libri di successo di Alessia Gazzola. Alice (Alessandra Mastronardi), goffa ed entusiasta specializzanda in Medicina Legale, è alle prese con le difficoltà nel mondo lavorativo e sentimentale. Sebbene abbia ancora molto da imparare, ha una grande qualità: un'empatia con le vittime che la porta ad avere intuizioni decisive nei casi in cui è coinvolta. Oltre alla Mastronardi, nel cast spiccano Lino Guanciale e Dario Aita.



Mare Fuori

I ragazzi entrano nell’istituto penitenziario minorile di Napoli perché hanno "sbagliato", compiendo reati anche molto gravi. Tra quelle mura a picco sul mare – che possono intravedere solo dalle sbarre – possono crescere, innamorarsi, cambiare. Sono diventati già molto amati dal pubblico giovani attori come Nicolas Maupas, Artem Tkachuk, Valentina Romani, Giacomo Giorgio, Massimiliano Caiazzo. Anche sul web ha sbancato la colonna sonora con i ritmi trap di Massimo Lentini.



Il commissario Ricciardi

Napoli, 1932. Luigi Alfredo Ricciardi è un commissario della Mobile. Ricco, elegante nei modi e nell'abbigliamento, caratterizzato da una forte etica e da un grande intuito, ha in particolare un dono straordinario. Ricciardi, infatti, può vedere il fantasma delle persone morte in modo violento e ne ascoltarne l'ultimo pensiero. Il personaggio è nato dalla penna di Maurizio De Giovanni ed è interpretato da Lino Guanciale.



Volevo fare la rockstar

Una mamma che non ha voglia di diventare grande. È la protagonista Olivia, che ha 27 anni ed in crisi esistenziale che si è trovata alle prese con delle responsabilità più in fretta di quanto avrebbe voluto. Cresce da sola le sue due gemelle e tenere al riparo dai guai un fratello scansafatiche. Un incidente le apre gli occhi sul fatto che di vita ce n’è una e, forse, vale la pena provare a cambiarla per realizzare qualcuno dei sogni che ha messo da parte. Nel cast compaiono Valentina Bellè, Giuseppe Battiston, Emanuela Grimalda, Angela Finocchiaro, Anna Ferzetti.



Sirene

Yara è una giovane sirena che ha abbandonato il mare. Una volta che ha conquistato due gambe su cui camminare, cerca disperatamente Ares, il tritone di cui è innamorata, che è scappato e si nasconde a Napoli, la città delle sirene per antonomasia. Tra gli uomini che la abitano, incontra Salvatore, ragazzo dai modi gentili e pieno di fascino, in cerca del vero amore. Gli interpreti sono Valentina Bellè, Maria Pia Calzone, Ornella Muti, Luca Argentero, Denise Tantucci, Rosy Franzese, Michele Morrone.

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore

Questa serie tv di RaiPlay è tratta dai romanzi di Mariolina Venezia "Via del riscatto" "Rione Serra venerdì" "Maltempo" "Come piante tra i sassi". Immacolata “Imma” Tataranni (Vanessa Scalera) è un sostituto procuratore dalla memoria prodigiosa abituata a risolvere i casi che le vengono affidati con metodi poco ortodossi. Le sue indagini hanno luogo su e giù per la Basilicata. Ad aiutarlo c’è l'appuntato Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice), ragazzo timido e insicuro con cui instaura un rapporto di grossa complicità. Ma Imma è anche moglie e mamma e a casa la aspettano suo marito Pietro (Massimo Gallo), che è il suo esatto opposto, e sua figlia Valentina (Alice Azzariti), un’adolescente difficile.

Le indagini di Lolita Lobosco

Dopo un lungo periodo di lavoro al Nord, il vicequestore Lolita Lobosco (Luisa Ranieri) torna nella sua Bari per dirigere una squadra di soli uomini. In un mondo governato dai maschi, Lolita usa la sua bellezza e il suo fascino per affermarsi e combattere i pregiudizi, senza rinunciare a se stessa. La serie tv di RaiPlay è liberamente tratta dai romanzi di successo di Gabriella Genisi. Nel casi, insieme alla Ranieri, troviamo anche Filippo Scicchitano, Lunetta Savino, Giovanni Ludeno e Bianca Nappi.