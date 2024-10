Chi è Federica Torchetti, Maria Malacarne in ‘Storia di una famiglia perbene 2’

Dopo una lunga attesa di tre anni, la seconda stagione di ‘Storia di una famiglia perbene’ ha debuttato su Canale 5. Prodotta da RTI e 11 Marzo Film, la serie vede nuovamente la regia di Stefano Reali e un cast di rilievo, guidato da Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. ‘Storia di una famiglia perbene’ è ispirata al romanzo di Rosa Ventrella. Sono previsti quattro episodi in tutto. L’ultimo dovrebbe andare in onda venerdì 1° novembre.

Trama

Antonio (Giuseppe Zeno) e Teresa (Simona Cavallari) sono impegnati a lottare contro le ingiustizie del loro tempo. La coppia cerca di portare alla luce la verità e arginare la spirale di violenza che condiziona le scelte dei giovani del quartiere, spesso costretti a vivere al limite della legalità. Loro figlia è Maria, interpretata da Federica Torchetti. Il suo soprannome è Malacarne. È una donna forte e combattiva, determinata a migliorare le condizioni del quartiere, minacciato dalla criminalità organizzata. Il suo obiettivo è proteggere i giovani dall'influenza devastante delle organizzazioni criminali. È in attesa di un figlio concepito con Michele Straziota, detenuto in carcere.

Federica Torchetti

Federica Torchetti ha origini pugliesi. È del 1995, anno in cui è nata a Bisceglie. Quando aveva 19 anni si è trasferita a Roma per studiare recitazione. Dal 2016 al 2019, dopo aver superato le prove di ammissione, ha frequentato la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté. Parallelamente, ha portato avanti i suoi studi universitari in Mediazione Linguistica, laureandosi nel 2021.

Cinema

Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto nel 2019 con ‘L'Ultimo Paradiso’, opera prima di Rocco Ricciardelli con Riccardo Scamarcio. Nello stesso anno ha esordito a teatro con ‘Cyrano de Bergerac’. Nel 2021 è stata scelta da Stefano Mordini per interpretare Rosaria Lopez nel film ‘La Scuola Cattolica’, tratto dall'omonimo romanzo vincitore del Premio Strega e ispirato ai fatti del massacro del Circeo, presentato alla Biennale del Cinema di Venezia. Sempre in occasione della manifestazione, nella Settimana della Critica, è stato proiettato anche ‘Mondocane’ di Alessandro Celli, in cui la Torchetti ha interpretato il personaggio di Sanghe.

Televisione

L’attrice ha debuttato in televisione nel 2021, proprio nella prima stagione della miniserie Mediaset ‘Storia di una famiglia per bene’. Nel 2022 è stata la protagonista di ‘Per lanciarsi dalle stelle’, una commedia drammatica originale Netflix diretta da Andrea Jublin. Nel 2023 ha partecipato alla serie pilota ‘L'effetto Dorothy’, vincitrice del Premio Solinas, disponibile su Rai Play. Nel 2024 è tornata sul palcoscenico con lo spettacolo ‘Interrail’, all'Off/Off Theatre di Roma.

Progetti

Quest’autunno Federica Torchetti, oltre a essere una dei protagonisti di ‘Storia di una famiglia per bene 2’, presta il volto alla prima moglie di Mike Bongiorno, Rosalia Maresca, nella miniserie ‘Mike’ diretta da Giuseppe Bonito e trasmessa su Rai1 il 21 e il 22 ottobre.