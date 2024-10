Eugenio Mastrandrea, chi è il capitano Diego Martini di ‘Don Matteo 14’

Roma, 30 ottobre 2024 – Uno dei nuovi personaggi che il pubblico televisivo sta conoscendo in ‘Don Matteo 14’ è quello di Diego Martini, interpretato da Eugenio Mastrandrea.

Diego Martini di ‘Don Matteo 14’

Diego Martini è il nuovo capitano della Caserma dei Carabinieri di Spoleto. È subentrato ad Anna, che, dopo varie vicissitudini e peripezie, alla fine ce l’ha fatta e si è sposata con Marco. In passato, Diego ha lavorato come agente per i Servizi Segreti. Il giovane e affascinante capitano è preparato, efficiente e rigido, con una spiccata tendenza al controllo. A Spoleto Martini arriva anche per una questione personale: vuole infatti riconquistare il cuore della pm Vittoria, la sua ex fidanzata, che, nel frattempo, sta per convolare a nozze con Egidio.

Gli inizi di Eugenio Mastrandrea

Nato a Roma nel 1993, Eugenio ha frequentato un istituto spagnolo e uno inglese, motivo per cui conosce molto bene entrambe le lingue. Dopo aver intrapreso un percorso all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, a teatro ha lavorato per registi famosi come Robert Wilson in ‘HamletMachine’ ed Emma Dante ne ‘Le Baccanti’. Ha debuttato giovanissimo nel film ‘A.C.A.B. - ACAB - All Cops Are Bastards’ di Stefano Sollima, con Pierfrancesco Favino, Marco Giallini, Filippo Nigro, Domenico Diele, Andrea Sartoretti.

Serie tv e cinema

Il suo esordio in tv è stato nel 2018 con ‘Nero a metà’ con Claudio Amendola. È stato poi uno dei protagonisti della serie Rai ‘La Fuggitiva’, diretta da Carlo Carlei, con Vittoria Puccini. Ha recitato accanto a Zoe Saldana nella serie Netflix ‘From Scratch – La forza di un amore’. Al cinema, invece, ha partecipato al terzo film della saga ‘Equalizer’, per la regia di Antoine Fuqua, con Denzel Washington e Dakota Fanning. Prima di arrivare a vestire la divisa del capitano Martini in ‘Don Matteo 14’, Mastrandrea si è fatto conoscere da gran parte degli spettatori come protagonista maschile, accanto a Zoe Saldana nella serie Netflix ‘From Scratch’, ispirata all'omonimo romanzo di Tembi Locke.

Vita privata

Molti pensano che Eugenio Mastrandrea sia parente di un altro attore, Valerio Mastandrea, ma non è così. Il secondo, tra l’altro, ha pure una r di meno nel cognome. In un'intervista rilasciata a ‘Chi’ nel 2022, Eugenio ha raccontato che i suoi genitori sono persone sconosciute al mondo dello spettacolo e sono impiegati d'ufficio. Suo padre è stato il suo primo sostenitore e lo ha incoraggiato a proseguire nella carriera di attore. Per quanto riguarda altri aspetti della sua vita privata, Eugenio sembra piuttosto riservato. Al momento non si sa se sia single o fidanzato e se abbia dei figli.