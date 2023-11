Cuori 3 ci sarà? Cosa sappiamo sulla terza stagione. “Manca l’ok della Rai”

Torino, 7 novembre 2023 – Ci sarà Cuori 3 e quando uscirà? La domanda rimbalza sui social tra gli appassionati della fiction Rai ambientata nelle corsie delle Molinette in una Torino degli anni ‘60-‘70. La seconda stagione si è appena conclusa ma alla storia della cardiologa Delia non è stata messa la parola fine. Se diverse questioni sembrano arrivate a un un punto fermo, resta la suspense sulla sorte del cardiochirurgo Cesare, che nell’ultima puntata ha un attacco di cuore.

Delia e Alberto finalmente si ritrovano, ma c’è da capire come lui risolverà con Karen, l’hostess che ha promesso di sposare e da cui ha avuto il figlio Carlo. Luisa e Riccardo si mettono insieme? Chi sceglierà Virginia, il premurose Fausto o il talentuoso Helmut?

Le domande che cercano una risposta sono ancora molte ma diciamolo subito: non ci sono ancora certezze sulla terza stagione di Cuori. Quello che si sa è che Aurora Tv, la società che ha co-prodotto la serie con la Rai, ha ufficialmente presentato il progetto. “Siamo pronti a realizzarla. Ma non abbiamo ancora ricevuto l'ok dalla Rai” spiega all'Adnkronos Giannandrea Pecorelli, Ceo di Aurora Tv.

Ascolti e cast

L’ultima puntata ha vinto gli ascolti con il 16,1% di share, pari a 2.980.000 telespettatori. Merito della trama avvincente che mescola lo stile del vecchio sceneggiato a una moderna retrospettiva sulla medicina del passato. E’ tratto dalla storia vera di due luminari, e la regia di Riccardo Donna non risparmia interessanti dettagli di chirurgia toracica. Bravi gli attori, Pilar Fogliati, nel ruolo di Delia Brunello, Matteo Martone, nel ruolo di Alberto Ferraris, Daniele Pecci (Cesare Corvara), Andrea Gherpelli (Enrico Mosca), Benedetta Cimatti (Luisa Ferraris), Karen (Romina Colbasso). Marco Bonini è Ferruccio Bonomo, Neva Leoni Serenella Rinaldi e Bianca Pancon Virginia Corvara. Per citarne alcuni. Squadra che vince non si cambia ma è ancora presto per sapere chi sarà riconfermato. Sempre ammesso che la terza stagione si faccia.