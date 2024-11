Le uscite su Disney + a novembre 2024

Ci sono parecchie novità (e qualche atteso ritorno) nel catalogo dei film e delle serie tv in arrivo a novembre 2024 su Disney+. La piattaforma streaming ha in serbo diversi titoli per gli amanti di generi differenti. Ecco una guida con le uscite in programma nelle prossime settimane insieme alla rispettiva data di rilascio.

Con le musiche di John Williams

Il documentario racconta gli esordi come pianista jazz fino alle 54 nomination agli Oscar ottenute e alle cinque vittorie conquistate. Vengono approfonditi gli innumerevoli contributi che ha saputo dare al cinema, la sua musica per i concerti e il suo impatto sulla cultura pop. Sono numerose le pellicole che possono vantare una colonna sonora con la sua firma. Tra i titoli più celebri possiamo citare Guerre Stellari, Incontri ravvicinati del terzo tipo, Jurassic Park, Shindler’s List, Amistad e Salvate il Soldato Ryan. Disponibile dal 1 novembre scorso nel catalogo di Disney+.

The Old Man – Stagione 2

Arrivano i nuovi episodi che compongono la seconda stagione della serie tv incentrata sulle avventure della spia creata dal romanzo bestseller di Thomas Perry. Nel cast troviamo Jeff Bridges, John Lithgow, Alia Shawkat e Amy Brenneman. Ecco la trama ufficiale: l’ex agente della Cia Dan Chase e l’ex vicedirettore dell’Fbi Harold Harper partono per salvare Emily Chase dopo il suo rapimento. La posta in gioco si alza e i segreti vengono scoperti: la donna si trova in una crisi d’identità con serie ripercussioni e Zoe McDonald inizia a compiere delle mosse a sorpresa nel mondo di Chase. I protagonisti principali del cast sono Jeff Bridges, John Lithgow ed E. J. Bonilla. In arrivo il 6 novembre 2024. In America, invece, l’esordio di questa seconda stagione è avvenuto il 12 settembre scorso.

Grotesquerie

Una serie tv molto attesa e che spazia tra horror e mistery nel mondo di Ryan Murphy. La storia ha inizio con una sequenza di crimini che crea preoccupazione e timori in una piccola comunità. La Detective Lois Tryon inizia a convincersi che queste azioni abbiano un inquietante legame con lei come se qualcuno – o qualcosa – si stesse prendendo gioco di lei. Nella sua vita personale, la donna soffre un rapporto complicato con la figlia, un marito ricoverato in ospedale in lungodegenza e i suoi stessi demoni interiori. Durante le indagini per scoprire il colpevole di simili fatti e priva di qualsiasi indizio, si ritrova ad accettare l'aiuto di Sorella Megan, una suora e giornalista del Catholic Guardian che ha un passato difficile da gestire.

Nel corso della sua vita, ha potuto conoscere profondamente il lato peggiore dell'umanità, ma, nonostante ciò, è sempre guidata dalla speranza e della consapevolezza che il bene sia fondamentale e che ci sia possibilità di salvezza. Il suo pensiero è opposto e si scontra, invece, con Lois, molto più disillusa e provata da una vita che sembra avere poca luce. Le due donne, unendo gli indizi, si ritrovano intrappolate in una rete piena di minacce, riportando a galla verità sepolte e dando spazio e vita a ulteriori interrogativi e sempre meno risposte.

La critica ha generalmente apprezzato la serie tv e anche il pubblico ha dato un riscontro positivo. Grotesquerie ha fatto il suo esordio al numero 1 nell'elenco "Top 15 Today" di Hulu nel suo primo giorno di uscita ed è rimasto in vett per cinque giorni consecutivi a partire dal 1 ottobre 2024, proprio come già era accaduto in passato per altre produzioni firmate Ryan Murphy (citofonare ‘American Horror Story’). In arrivo il 13 novembre.

Tell me Lies – Stagione 2

Sbarca il 20 novembre la seconda stagione della serie tv che approfondisce e narra la complicata relazione di Lucy e Stephen. Un rapporto tossico che continua anche nei nuovi episodi. La storia ripartirà con Lucy e Stephen che tornano al college: i due non sono affatto in buoni rapporti dopo la loro rottura all'inizio dell'estate. Ma, nonostante lo stato apparentemente insanabile della loro relazione, la coppia non riesce a stare lontana l'uno all'altra. Che cosa accadrà tra Lucy Albright (Grace Van Patten) e Stephen DeMarco (Jackson White)? In arrivo anche due nuovi personaggi che creeranno ulteriore confusione e instabilità: Tom Ellis sarà Oliver, un professore dell'università che finisce per avere un'influenza su uno dei personaggi principali della serie e Leo, uno studente del terzo anno alla Baird che si ritrova attratto da Lucy.

Non dire niente

Altra serie tv disponibile dal 14 novembre 2024 su Disney+. Anche in questo caso vi riportiamo la sinossi ufficiale della serie tv. La vicenda racconta una storia di omicidi legati al senso della memoria durante il periodo del conflitto nordirlandese. La trama, nel corso degli episodi, si sviluppa in quattro decenni e si apre con la scioccante scomparsa di Jean McConville, una madre single di dieci figli che è stata rapita dalla propria abitazione nel 1972. Di lei non si è mai saputo più nulla e non è mai stata rivista in vita. Incentrata sulla storia di diversi membri dell’Irish Republican Army (Ira), la serie tv analizza i limiti fino ai quali certe persone sono pronte a spingersi in nome delle proprie convinzioni. E viene posta proprio l’attenzione su come una società profondamente divisa possa esplodere in un conflitto armato, con una violenza in grado di colpire le più disparate persone e quanto tutto questo possa avere ripercussioni psicologiche anche legate all’omertà e al silenzio. Le storie raccontate sono tratte dal libro di Patrick Radden Keefe.

Doctor Odyssey

Il mese di novembre si chiude con questa interessante novità. E anche in questo caso possiamo avere la sicurezza di Ryan Murphy, legato al progetto di questo procedural. La storia vede come protagonista Max, il nuovo medico di bordo di una nave da crociera di lusso dove il personale lavora senza sosta e si diverte molto. Max e la sua piccola ma preparata équipe si ritrovano a dover affrontare anche emergenze mediche impreviste e a doversi confrontare l'uno con l'altro. E tutto questo avviene in mezzo all’oceano, a chilometri e chilometri di distanza dalla terraferma e dalla costa. Il cast è composto da Joshua Jackson, Phillipa Soo, Sean Teale e Don Johnson. Dal 28 novembre.