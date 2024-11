Le serie tv su Sky e Now a novembre 2024

Novembre 2024 è pronto a soddisfare gli abbonati Sky e NOW con alcuni titoli di serie tv che spaziano dal thriller allo sci-fi e che promettono di incollare gli spettatori al piccolo schermo. Sono principalmente 3 le grandi novità di queste settimane, a seguire potete leggere le produzioni in arrivo e la data d’esordio sulla piattaforma streaming. Inoltre, è previsto anche il finale atteso di “The Penguin”.

The Day of The Jackal

Assicura alta tensione costante questa serie tv. Si tratta di un thriller al cardiopalma che vede come protagonista uno dei killer più celebri e letali: lo Sciacallo. L’uomo, in grado di cambiare fisionomia e di “indossare” mille volti diversi fra loro, è diventato noto per la sua precisione e abilità nell’arte dell’omicidio. Attualmente si trova nel mirino dei servizi segreti inglesi, pronto a dargli la caccia e stanarlo prima che aumenti il numero delle vittime. La serie narra la sua fuga e gli inseguimenti implacabili a cui sarà sottoposto. Nel cast troviamo Eddie Redmayne, Lashana Lynch e Úrsula Corberó, Suspense e azione sono assicurati, episodio dopo episodio. Disponibile a partire dall’8 novembre 2024.

Dune: Prophecy

In questo caso siamo davanti al prequel del film Dune. La serie tv è ambientata 10.000 anni prima degli eventi che sono noti ai fan della saga e la serie HBO mira a indagare sulla fondazione della leggendaria setta delle Bene Gesserit attraverso la battaglia di due sorelle Harkonnen, che si ritrovano a scontrarsi con forze oscure pronte a minacciare il futuro dell’umanità. Tra intrighi, battaglie epiche e visioni mistiche, Dune: Prophecy farà il suo esordio dal 18 novembre in esclusiva su Sky. Tutti pronti per un viaggio nel mondo di Arrakis?

Dostoevskij

La serie è il debutto, per il piccolo schermo, dei Fratelli D’Innocenzo. Presentata in anteprima alla Berlinale e promossa dalla critica, la serie ruota attorno a un serial killer enigmatico, soprannominato Dostoevskij. Il motivo è per il metodo riflessivo e filosofico di lasciare lettere accanto ai corpi delle sue vittime, con molti dettagli. Il protagonista, interpretato da Filippo Timi, è un uomo tormentato che sviluppa un'ossessione per questi messaggi soprattutto perché, nelle parole che legge, rivede lontani ricordi di un dolore che lui stesso aveva provato e tentato di seppellire. La produzione è un thriller psicologico che esplora diversi temi, dalla morte alla vita, senza lesinare di sottolineare come, a volte, prende dominio l’insensatezza di entrambe. Dostoevskij sarà disponibile a partire dal 27 novembre con tutti gli episodi, disponibili nello stesso giorno, in esclusiva su Sky e NOW.

Segnaliamo, infine, per il mese di novembre 2024, l’atteso finale di “The Penguin” (l’11 novembre) e, a partire dal 9 del mese, l’arrivo della seconda stagione di “Creature grandi e piccole”. Con l’uscita di due episodi a settimane, torna la serie inglese ambientata nella primavera del 1939. I protagonisti sono James e Helen e si stanno per sposare- Tristan è un veterinario qualificato mentre James cerca sempre di assumere e ottenere sempre maggiori responsabilità. Nello sfondo, non manca l’ombra della seconda guerra mondiale che cambia le carte in tavola per tutti quanti.