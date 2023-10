Chi è Chiara Conti, Lara Martinelli in ‘Un posto al sole’

Negli ultimi anni all’interno del cast della celebre (e longeva) soap opera ‘Un posto al sole’, in onda su Rai 3, si è aggiunto anche un personaggio amato ma allo stesso tempo odiato da parte dei telespettatori: stiamo parlando della perfida Lara Martinelli, interpretata da Chiara Conti. Prima della telenovela ambientata tra le strade e i bar di Napoli, Chiara Conti ha avuto l’occasione di lavorare a molti progetti televisivi (e non) piuttosto interessanti: scopriamo dunque insieme il suo curriculum fino a questo punto.

Chi è Chiara Conti

Nata il 18 luglio del 1973 a Firenze, Chiara Conti ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo nella celebre trasmissione ‘Non è la Rai’, per poi vincere il concorso di bellezza ‘Bellissima’ nel 1995. Subito dopo ha iniziato a studiare recitazione e dizione, affinando la tecnica e riuscendo presto ad ottenere un ruolo nella pièce teatrale ‘L’assassinio di Marat’ per la regia di Pietro Bartolini, e lavorando successivamente per l’opera ‘Il girotondo’ di Nicola Zavagli. Gli esordi al cinema sono arrivati per lei con ‘Sogno di una notte di mezza estate’ di Michael Hoffman e con ‘L’ultima lezione’ di Fabio Rosi. Il primo progetto davvero di spicco per l’attrice giunge però nel 2002, quando supera l’audizione per entrare a far parte del cast della pellicola ‘L’ora di religione’ di Marco Bellocchio, unico film italiano in gara al Festival del Cinema di Cannes di quell’anno. Dopo aver interpretato il ruolo di Fulvia in ‘Promessa d’amore’ (per la regia di Ugo Fabrizio Giordani) ha l’onore di lavorare al fianco del maestro Franco Battiato nel film ‘Musikanten’, presentato alla Mostra del Cinema Internazionale di Venezia del 2005. Nello stesso anno prende il via allo stesso tempo la sua carriera in televisione con la sua partecipazione alla fiction Rai ‘Gli Omicidi’, nei panni del personaggio di Irene. Gli anni successivi si fa dunque conoscere soprattutto come interprete di show seriali per la tv: è il caso di ‘H2Odio’ ma anche e soprattutto di ‘Butta la luna’, miniserie in otto puntate che riscuote un grande successo da parte del pubblico, che la rivedrà poi anche nella serie tv ‘E poi c’è Filippo’ insieme a Giorgio Pasotti. Negli anni successivi torna a collaborare con Battiato per il videoclip di ‘Niente è come sembra’ e riesce ad ottenere un ruolo di primo piano nella serie ‘Il Capitano 2’, per la regia di Vittorio Sindoni. Il 2009 segna il suo ritorno in Rai con ‘Butta la Luna 2’ e con la serie ‘David Copperfield’; sarà poi tra i protagonisti di ‘La scelta di Laura’ su Canale 5 e nel 2011 la vedremo nei panni dell’ex moglie del vicequestore Leonardo Brandi nel serial poliziesco ‘Distretto di polizia’. A partire dal 2020, infine, interpreta in pianta stabile il ruolo di Lara Martinelli in ‘Un posto al sole’, una donna astuta e spietata disposta a tutto per riconquistare l’amore di Roberto Ferri: la donna osa infatti avvelenare un neonato, una scelta di sceneggiatura che però non tutti hanno apprezzato.