Chi è Vladimir Randazzo, Nunzio di ‘Un Posto al Sole’ su Rai 3

Vladimir Randazzo, attore di ‘Un Posto al Sole’ è nato nel 1994 e ha origini siciliane. Parla italiano, inglese e rumeno. La sua grande passione è il teatro, dove ha mosso i primi passi, recitando in diverse opere classiche. In televisione lo abbiamo visto ne ‘Il Giovane Montalbano’ e in ‘Squadra Antimafia 8’. Nel 2019 l’attore ha recitato nel lungometraggio ‘A mano disarmata’, il film dedicato alla vera vicenda della cronista di Repubblica Federica Angeli. Dall’inizio del 2021, Randazzo veste i panni di Nunzio Cammarota, in precedenza interpretato da Vincenzo Messina che ha prestato il volto al personaggio durante l’infanzia e l’adolescenza di Nunzio.

Nunzio Cammarota Boschi

Il debutto di Randazzo a ‘Un Posto al Sole’ è avvenuto quando gli sceneggiatori della più longeva soap italiana hanno deciso di far tornare a Napoli, dopo diversi anni di assenza, Nunzio Cammarota. In apparenza Nunzio si è voluto ricongiungere a Franco Boschi e alla sua famiglia. In passato Franco aveva avuto una storia con la madre del ragazzo, Katia Cammarota. Nunzio, da piccolo, ha vissuto un’infanzia difficile in cui Franco si era rivisto. Per questo Boschi ha sempre sentito un legame speciale con Nunzio, che considera un figlio e un fratello per la sua Bianca, avuta con Angela Poggi, sua attuale moglie. In realtà Nunzio è ricomparso nel capoluogo campano per sfuggire a problemi legati a un brutto giro di poker e a mafiosi. Risolta quella situazione, Nunzio ha poi trovato lavoro ai Cantieri, anche se lì è durato poco per le gravi incomprensioni con Roberto Ferri. Ha invece trovato la sua strada professionale successivamente come chef del Caffè Vulcano, gestito da Silvia Graziani. Nelle puntate in onda adesso, Nunzio continua a lavorare lì e, nel frattempo, si è messo in società con Diego Giordano e la stessa Silvia. Attualmente è single, frequenta Diana, architetta affascinante e disinibita, ma il suo cuore sembra battere in particolare per Rossella, figlia di Silvia e sua storica migliore amica che però sta per sposarsi con Riccardo Crovi.

Giovanni Corleone

Di recente il pubblico televisivo ha visto Randazzo anche nella serie di Canale 5 ‘Maria Corleone’, con Rosa Diletta Rossi nel ruolo della protagonista. Randazzo, invece, ha indossato i panni di Giovanni Corleone, il figlio maggiore, l'erede designato da suo padre, destinato sin dalla nascita a diventare il futuro leader dopo Don Luciano. Nonostante sia audace e agisca per conto delle attività della famiglia, Giovanni nasconde una natura protettiva e generosa, e nutre un forte legame con i suoi fratelli. Ma commette qualche passo falso…

Vita privata

Nel 2018 Vladimir si è ritrovato sentimentalmente accostato alla showgirl Patrizia Pellegrino, che, in alcune interviste, aveva fatto il suo nome come suo nuovo fidanzato. All’epoca, però, a smentire tutto fu un post dell’allora partner di Randazzo, la collega Cecilia Guzzardi. Più di recente, già da qualche tempo, l’attore sta portando avanti una relazione con Federica Quartana, anche lei attrice.