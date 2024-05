Pluto Tv, le novità di maggio 2024: cosa vedremo

Pluto TV è il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) targato Paramount che offre contenuti audiovisivi totalmente gratis. A maggio 2024 Pluto TV proporrà diverse novità agli spettatori.

Magia e ballo

Dal 3 maggio un nuovo canale permetterà di seguire ‘Super! Magia’, con le avventure di Emma che si è trasferita in una nuova casa e fa una scoperta sorprendente: fa parte di un mondo magico pieno di incantesimi e misteri. Dal 10 maggio sarà disponibile ‘VH1+ Dance’, che trasmetterà una sequenza senza sosta di feste, danza e video di DJ famosi e potrà piacere soprattutto a coloro che amano ballare.

Comicità e azione

Il 10 maggio su Pluto TV arriverà anche il canale dedicato a ‘I Soliti Idioti’ con gli sketch di Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio. Il 17 maggio, invece, si accenderà un canale con ‘Scorpion’, la serie dedicata alle imprese di un genio e della sua rete internazionale di super cervelloni, che stanno cercando come difendere il mondo dalle minacce della modernità. Dal 24 maggio invece si potrà vedere ‘Star Trek: The Next Generation’, con le avventure del Capitano Jean-Luc Picard e del suo equipaggio nel XIV secolo in viaggio nello spazio.

Appuntamenti fissi

Ogni giovedì sera, alle 23, su Pluto TV Cinema Italiano prosegue il ciclo ‘Bollenti Spiriti’. - Il 2 maggio sarà trasmesso il film ‘Miranda’ con Serena Grandi nei panni di una locandiera della campagna ferrarese che, negli anni Cinquanta, manda avanti l’attività in attesa che il marito, che era andato in guerra, faccia ritorno a casa. - Il 9 maggio è la volta de ‘La Chiave’ con Stefania Sandrelli che interpreta Teresa, una donna che scopre un diario in cui il marito, Tinto Brass, annota le sue fantasie erotiche. Il ciclo andrà avanti con: - ‘L'amore coniugale’, tratto dal romanzo di Alberto Moravia, il 16 maggio; - ‘L’anello matrimoniale’, con Carmen Villani e Ray Lovelock, il 23 maggio; - ‘L'esigenza di unirmi ogni volta con te’ con Claudia Gerini e Marco Bocci il 30 maggio.

Per gli appassionati del grande schermo l’appuntamento fisso è al sabato dalle 21.30 su Pluto TV con il ciclo ‘Facce da Hollywood’. - Per il 4 maggio è previsto ‘Fast Food Nation’ il film-denuncia sull'immigrazione clandestina e lo sfruttamento all'interno delle multinazionali a stelle e strisce, con Patricia Arquette e Bruce Willis. - L’11 maggio sarà la volta di ‘Mother and Child’, con Naomi Watts e Annette Bening, toccante storia che esplora il legame indissolubile tra madre e figlio. - Il 18 maggio andrà in onda ‘The Forgiven’, interpretato da Forest Whitaker e incentrato sul tema del perdono. - Si chiude in bellezza e con romanticismo con ‘Ragazze a Beverly Hills’ con Alicia Silverstone nei panni di Cher, alle prese con le sfide adolescenziali e sentimentali.