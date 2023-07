Call My Agent Italia, i nomi della seconda stagione

In arrivo la seconda stagione di Call My Agent Italia, fortunata e ben fatta serie tv di Sky remake nostrano della francese ‘Dix pour cent’ scritta da Lisa Nur Sultan e diretta da Luca Ribuoli.

Nella seconda stagione confermati i nomi che hanno fatto innamorare il pubblico: Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Marzia Ubaldi, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto, Kaze ed Emanuela Fanelli. Confermati, dunque, tutti i personaggi che rappresentano il "nocciolo duro" della Cma, ovvero l'agenzia protagonista della serie tv targata Sky Original.

Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi, Elodie, Gabriele Muccino, Claudio Santamaria, Sabrina Impacciatore, Serena Rossi e Gian Marco Tognazzi saranno invece le guest star, ovvero i volti noti che interpreteranno più o meno loro stessi e saranno al centro ognuno di una puntata. Un gruppo di nomi eccellenti, come eccellenti erano quelli della prima stagione. Basti pensare che le guest star in quel caso erano volti noti come Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino e Pierfrancesco Favino.

Un format collaudato a livello internazionale, ma che non era così scontato potesse avere successo anche in Italia. Cosa che invece è avvenuta. "Non siamo soliti puntare sui remake - commenta Nils Hartmann, senior vice president di Sky Studios -, perché chi ha visto l'originale poi può rimanere deluso dalla nuova versione. Con Call My Agent Italia abbiamo però pensato di raccontare il mondo dello spettacolo del nostro Paese".

Quando esce la seconda stagione di Call My Agent Italia? La messa in onda delle nuove puntate, che saranno disponibili anche online sulla piattaforma Now, è prevista per il 2024.