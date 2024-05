‘Iris’, anticipazioni sulla nuova serie in onda prossimamente su Sky

Sarà ambientata e girata in Sardegna la nuova serie annunciata in questi giorni in onda prossimamente su Sky. Si tratta di un prodotto dal respiro internazionale con un cast importante e interpreti molto noti al pubblico italiano. Ecco tutte le anticipazioni su “Iris”.

Iris, anticipazioni sulla nuova serie per Sky e in streaming su Now

Gli interpreti principali della serie tv sono Niamh Algar (visto recentemente in Mary & George e The Virtues) e Tom Hollander (tra i protagonisti di "The White Lotus" e "Feud: Capote vs. The Swans").

Il nuovo thriller Sky Original “Iris” è scritto e creato da Neil Cross, la mente dietro l’applaudita serie vincitrice del Golden Globe, "Luther". Terry McDonough (nel curriculum "Breaking Bad" e "Better Call Saul") è il regista principale della coproduzione Sky Studios e Fremantle le cui riprese inizieranno in queste settimane in Sardegna. Wildside, società del gruppo Fremantle, servirà da service alla serie. Come già anticipato, Iris sarà disponibile prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Nei giorni scorsi è stata resa nota una sinossi ufficiale della trama che vi riportiamo e che ci permette di comprendere le sfumature e cosa aspettarci. Iris è un thriller che racconta la storia di un genio enigmatico e senza radici, Iris Nixon (Niamh Algar), che ruba un codice misterioso all'affascinante filantropo Cameron McIntyre (Tom Hollander) e si dà alla fuga. Armata solo della sua fatale intelligenza e del suo fascino camaleontico, Iris ha poco tempo per comprendere cosa il codice potrebbe scatenare prima di essere trovata. Dopo aver battuto tutti i decifratori di codici in tutto il mondo, Iris si rende conto di aver involontariamente sbloccato un pezzo di tecnologia pericolosamente potente e in grado di cambiare il mondo. La donna, insospettita dalle motivazioni di Cameron, decide di rubare e impadronirsi del codice, sparendo. Intraprendente e intenzionata a nascondersi, Iris si reinventa come Mrs Brooks, tutrice di Joy, la figlia di una famiglia benestante della costa sarda. Ma, come leggiamo dalle anticipazioni, non sarà facile sfuggire dal suo passato (“Il suo fascino camaleontico potrebbe per una volta non essere sufficiente a impedirle di essere trascinata in un gioco a nascondino sempre più pericoloso”). Le parole dello scrittore e sceneggiatore della serie tv sono ben chiare in merito alle intenzioni legate a ‘Iris’. Ha spiegato che tutto ciò che voleva era fare uno show che avrebbe voluto guardare lui per primo. Quello di Iris è descritto come uno spettacolo d'avventura eccitante, spiritoso e guidato dall'inseguimento con un personaggio principale decisamente originale: “Con Niamh Algar e Tom Hollander che danno vita a queste personalità complesse, insieme alla regia di Terry McDonough, non potrei essere più entusiasta di condividere questo mondo e questi personaggi”. I cast, oltre a Niamh Algar e Tom Hollander, include anche l'esordiente Meréana Tomlinson (The Trials), Sacha Dhawan (The Great, Doctor Who), Maya Sansa (Buongiorno, notte, Bella addormentata), Peter Sullivan (Poldark, I Borgia) e Debi Mazar (Younger, Entourage). Tra le numerose pellicole interpretate al cinema da Maya Sansa non possiamo non citare “La vita degli altri”, uscito nel 2002 con la regia di Nicola De Rinaldo, “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana e “Buongiorno, notte” con Marco Bellocchio regista.