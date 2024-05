‘Emily in Paris 4’ su Netflix: quando arriva e le anticipazioni

Non manca molto al debutto della nuova e quarta stagione di ‘Emily in Paris’ su Netflix. I primi 5 episodi, infatti, usciranno il 15 agosto 2024, gli ultimi 5, invece, saranno online dal 12 settembre. L’attesa per i fan, dunque, sta per finire. La produzione delle nuove puntate della serie, del resto, ha subito un lieve slittamento a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood e le riprese sono partite solo all’inizio del 2024, anziché nell’autunno 2023 come inizialmente era stato previsto dagli addetti ai lavori.

Riepilogo

Alla fine della terza stagione, Camille, Gabriel ed Emily si ritrovano insieme con amici e familiari per una cena preparata da Gabriel. Emozionato, Gabriel propone a Camille di sposarsi lì, anziché attendere le nozze programmate. Ma c’è un colpo di scena. Durante la cerimonia improvvisata, Camille annuncia di non poter sposare Gabriel, rivelando di aver accettato la loro relazione solo per non litigare con Emily. Ma è proprio lei a rivelare il sentimento tra Emily e Gabriel. Alfie, allora, decide di lasciare Emily e la incoraggia a iniziare una relazione con Gabriel. Quest’ultimo confessa a Emily di aver proposto a Camille di sposarlo perché lei è incinta. Dunque l’ultima stagione di ‘Emily in Paris’ si era chiusa con tante domande. Camille e Alfie si faranno da parte? Gabriel rimarrà con Camille, dato che lei aspetta un bambino? Cosa accadrà quando Gabriel scoprirà la relazione tra Camille e Sofia? Emily e Gabriel riusciranno a coronare il loro sogno d'amore?

Trama

Emily è sconvolta: prova forti sentimenti per due diversi ragazzi, ma Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex. Alfie, purtroppo, ha avuto conferma dei suoi sospetti su Emily e Gabriel. In agenzia, Sylvie è costretta ad affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio, e il team lavorativo deve affrontare alcuni cambiamenti che hanno a che fare con il personale. Mindy e il suo gruppo si preparano alla sfida dell’Eurovision, ma quando i fondi finiscono sono costretti a fare economia e a capire come risparmiare. Emily e Gabriel continuano a lavorare insieme per conquistare una stella Michelin. Tra loro l’alchimia è palpabile. Ci sono però due pesanti segreti che aleggiano sulla coppia e rischiano di rovinare l’amore.

Suspence

Parlando con ‘Tv Guide’ il creatore di ‘Emily in Paris’, Darren Star, ha spiegato che la quarta stagione indagherà ancora di più le relazioni - personali e professionali - tra i protagonisti della serie. Emily lavorerà ancora a stretto contatto con Gabriel, ma, allo stesso tempo, anche con Alfie e Camille. Non è difficile capire, pertanto, che quei rapporti lavorativi saranno carichi di tensioni, conflitti emotivi, recriminazioni, ambiguità e sentimenti contrastanti.

Set italiano

In base ad alcune supposizioni e indiscrezioni uscite in rete, inoltre, pare possa esserci un gran finale ambientato nientemeno che a Roma. Infatti la protagonista che dà il volto a Emily, Lily Collins, durante un evento di Netflix ha fatto sapere che Emily potrebbe ritrovarsi in mezzo a vacanze romane che, nell’immaginario collettivo, riportano al romanticismo dell’omonimo film con Audrey Hepburn e Gregory Peck… Si tratta, però, di qualcosa di più di un semplice rumor: Collins, infatti, è stata avvistata, prima sul suo profilo Instagram, mentre era impegnata a spasso nella Città Eterna a fare la turista, e poi è apparsa in alcuni scatti immortalati dai paparazzi sul set, in compagnia di un attore italiano, Eugenio Franceschini.

Cast

Anche nella quarta stagione, dunque, ritroveremo i personaggi principali. Il cast è composto da: - Lily Collins (Emily Cooper) - Camille Razat (Camille) - Lucas Bravo (Gabriel) - Lucien Laviscount (Alfie) - Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau) - Bruno Gouery (Luc) - Ashley Park (Mindy Chen) - Samuel Arnold (Julien) - William Abadie (Antoine Lambert)