The Real Housewives di Roma, anticipazioni della quarta puntata: le sei casalinghe vanno fuori città

Roma, 15 maggio 2024 – Va in onda su Real Time, questa sera mercoledì 15 maggio il quarto e penultimo episodio The Real Housewives di Roma. Per un giorno Flora Pellino, Vanessa Ciampa, Teresa Bolognese, Nicoletta Ricca Benedettini, Camilla Ancilotto e Anadela Serra Visconti, si allontanano dai negozi e dai locali chic del centro storico ma non dal lusso. Anche questa puntata regala scorci bellissimi sulla Capitale e anche sui suoi dintorni, scorci privati e inaccessibili ai più ma non alle 6 Real Housewives che trovano sempre un’occasione per brindare con un calice di bollicine.

Anticipazioni quarto episodio

The Real Housewives di Roma, aperitivo sul terrazzo esclusivo di Nicoletta

Dopo la magnificenza della festa d’artista di Camilla, il quarto episodio porta le sei facoltose amiche romane prima ad ammirare la grande bellezza di Roma dalla doppia terrazza del centralissimo appartamento di Nicoletta. Dove la vista è su Trinità dei Monti, Villa Maraini il punto più alto della città, e sulla basilica di Sant'Andrea delle Fratte del Borromini che da lì sembra si possa toccare allungando una mano. La scena cambia con l’invito di Anadela che propone alle altre di trascorrere una giornata lontane dalla città, in campagna a Capalbio, ma non tutte sapranno apprezzare la sontuosità della sua villa di famiglia.

Chi è Anadela Serra Visconti

Anadela Serra Visconti

Anadela Serra Visconti, esperta di medicina estetica, la sua partecipazione a The Real Housewives Roma non è un debutto davanti alle telecamere, si è infatti già fatta conoscere dal pubblico televisivo grazie alla sua presenza in diversi programmi Rai. Nata a Buenos Aires il 23 novembre 1955, ha coltivato una carriera brillante tra medicina e divulgazione televisiva. Laurea in Medicina e Chirurgia all'Università di Pisa, specializzazione in Medicina Estetica alla Scuola Internazionale di Medicina Estetica della Fondazione Internazionale Fatebenefratelli di Roma, attualmente, e direttrice sanitaria in un centro medico a Roma, specializzato in estetica. E’ stata autrice di diversi format televisivi dedicati al benessere tra cui Più sani e più belli, ospite in programmi come "Detto Fatto", la rubrica del TG2 Salute di Luciano Onder, "Cominciamo bene" su Rai 3 e "Unomattina" su Raiuno. Come lei stessa ha raccontato nella sua scheda di presentazione di The Real Housewives, Anadela è la vedova di Guido Visconti di Modrone, nipote del grande regista Luchino Visconti. Nel quarto episodio ha rivelato di aver scelto consapevolmente di non avere figli. Si definisce una “guru della bellezza esteriore e del benessere interiore”. Il suo motto? “La raffinatezza non si può comprare”.

Dove vedere in tv la serie

Gli episodi del docu-reality, cinque in totale, in anteprima sono disponibili on demand su discovery+, mentre vanno in onda il mercoledì dalle 21.20 su Real Time.

L’ultimo episodio

The Real Housewives di Roma è una produzione originale della FTM Entertainment di Fatma Ruffini, che lo ha realizzato per conto della Warner Bros Discovery. Dopo quella ambientata a Napoli l’edizione di Roma si concluderà la prossima settimana con il quinto e ultimo episodio, sempre su Real Time, mercoledì 22 maggio in prima serata. Gli agganci di Teresa serviranno per arrivare sul rooftop più esclusivo di tutta Roma: la terrazza del Hotel Hilton?